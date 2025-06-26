Подвиг на фронтах и в тылу – как народы стран бывшего СССР боролись ради Победы над фашизмом

Общая Победа и память о том, ценой каких потерь был достигнут общий триумф, объединяет народы Евразийского экономического союза, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ.

22 июня принять первый, самый мощный удар фашистских захватчиков выпало Беларуси. Брестская крепость навсегда останется несокрушимым символом мужества и стойкости в самые тяжелые времена и единственной в мире, удостоенной высшей степени отличия – «Крепость-герой».

В Бресте держали оборону бойцы киргизского полка, армяне. Имена восьмерых, павших здесь в боях, выбиты на плитах мемориального комплекса. В рядах защитников числятся и 635 уроженцев Казахстана, а русский майор Петр Гаврилов, продержавшийся 32 дня в катакомба, – признанный последний защитник цитадели.

За годы войны было мобилизовано более 34 миллионов советских граждан. В среднем каждый месяц на фронт направлялось около 600 тысяч человек. РСФСР как самая большая из республик призвала более 20 миллионов жителей.

Казахская СССР на войну направила 1 миллион 200 тысяч солдат и офицеров. Казахи участвовали во многих военных операциях. Одной из наиболее ярких побед была героическая оборона Москвы, порученная 316-й стрелковой дивизии, сформированной преимущественно из казахов, киргизов и узбеков.

В начале войны численность населения Киргизской ССР немного не дотягивала до полутора миллионов человек. Из каждой третьей семьи на фронт ушли добровольцы. На Великую Отечественную войну из Кыргызстана ушли более 360 тысяч человек.

В Киргизии были сформированы 385-я стрелковая дивизия, 4-я стрелковая бригада, 40-я и 153-я отдельные стрелковые бригады и другие подразделения. В ноябре 1941 года на базе фрунзенской школы пилотов были созданы авиационные полки ночных бомбардировщиков. Около 115 тысяч киргизов сложили свои головы на поле боя.

В Армянской ССР около 300 тысяч человек ушли на фронты. Еще более 200 тысяч были призваны из других республик. Формировались и армянские национальные дивизии. 76-я стрелковая была старейшей, существовала в Ереване с 1922-го.

В ее рядах проходили службы будущие маршалы Иван Баграмян и Амазас Бабаджанян. В Великой Отечественной войне приняли участие шесть таких дивизий.

Одним из удивительных феноменов войны стало так называемое русское чудо – способность советского народа в кратчайшие сроки наладить военное производство и преодолеть промышленное превосходство фашистской Германии. Все для фронта, все для Победы! Квинтэссенция работы в тылу всех 1 418 дней войны. За лето 1941-го из расширяющегося ареала прифронтовых зон было эвакуировано 1 360 крупных промышленных предприятий. Кузницей победы стал Урал. Именно туда были эвакуированы важнейшие предприятия. 70 % танков производились именно там. Там же выплавляли весь алюминий для нужд армии.

Каждая девятая из десяти пуль делалась на предприятиях Казахстана. На долю этой республики выпадало 90 % общесоюзной выплавки меди, 85 % свинца, 60 % марганца. Прибывшие в глубокий тыл предприятия из Беларуси, России и Украины вновь запускали конвейеры.

Армянская промышленность за время войны освоила выпуск около 300 новых изделий – от боеприпасов и средств связи до огнеупорного кирпича и аэродромных компрессорных станций.

В Кыргызстане введено в строй более 70 промышленных предприятий. Значительное развитие получили машиностроения, цветная металлургия, энергетика, пищевая, легкая и угольная промышленность.