Губернатор Гродненской области: «Вопрос, которым надо заниматься, – это стимулирование внутреннего туризма»
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета, рассказал, как в Гродненской области будут развивать туризм.
Ольга Коршун, ведущая:
До сих пор границы закрыты? Что дальше будет с теми, кто зарабатывал на туристах? Ведь в Гродно, наверное, сейчас никто не приезжает, только внутренний туризм.
Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Это как раз вопрос, которым надо заниматься. Это стимулирование внутреннего туризма, во-первых. Во-вторых, у нас эту передышку нужно использовать для того, чтобы вложиться в туристическую инфраструктуру. Рано или поздно границы откроются, думаю, это произойдет в этом году в ближайшее время, надо предложить нашим туристам более качественный продукт. Чтобы мы все-таки подготовили и объекты инфраструктуры, разработали маршруты, которые мы рекомендуем. Потому что есть очень много интересных мест в Гродненской области, о которых мало кто слышал, мало кто знает.
Ольга Коршун:
Вам ли не знать.
Владимир Караник:
Меня, кстати, тоже в этом плане она смогла удивить. Есть те места, где и я ни разу не бывал.
Ольга Коршун:
Например?
Владимир Караник:
Когда жил в Минске, не дошли руки посмотреть усадьбу Огинского, не получилось. Очень много говорят о белорусских «Мальдивах». Честно говоря, я пытался своим детям, когда приехали, свозить и показать, чуть колеса не оставил, но не нашел. Мне объяснили, что я не с той стороны заехал. Поэтому это яркий пример того, что все-таки с туристической инфраструктурой не все в порядке. Мы должны более полно в интернете проработать этот вопрос, чтобы человек, который желает своей семье показать какие-то объекты Гродненской области, мог сразу получить предложение с готовыми маршрутами.
Владимир Караник: «Мы смогли сформировать хоть небольшую, но подушку безопасности. Главное, что мы сохранили управляемость» – подробнее здесь.