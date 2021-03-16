Губернатор Гродненской области: «Вопрос, которым надо заниматься, – это стимулирование внутреннего туризма»

Ольга Коршун, ведущая: До сих пор границы закрыты? Что дальше будет с теми, кто зарабатывал на туристах? Ведь в Гродно, наверное, сейчас никто не приезжает, только внутренний туризм.

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Это как раз вопрос, которым надо заниматься. Это стимулирование внутреннего туризма, во-первых. Во-вторых, у нас эту передышку нужно использовать для того, чтобы вложиться в туристическую инфраструктуру. Рано или поздно границы откроются, думаю, это произойдет в этом году в ближайшее время, надо предложить нашим туристам более качественный продукт. Чтобы мы все-таки подготовили и объекты инфраструктуры, разработали маршруты, которые мы рекомендуем. Потому что есть очень много интересных мест в Гродненской области, о которых мало кто слышал, мало кто знает.

Ольга Коршун:

Вам ли не знать.

Владимир Караник:

Меня, кстати, тоже в этом плане она смогла удивить. Есть те места, где и я ни разу не бывал.