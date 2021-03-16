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Губернатор Гродненской области: «Вопрос, которым надо заниматься, – это стимулирование внутреннего туризма»

16 марта 2021 09:49
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета, рассказал, как в Гродненской области будут развивать туризм.

Ольга Коршун, ведущая:
До сих пор границы закрыты? Что дальше будет с теми, кто зарабатывал на туристах? Ведь в Гродно, наверное, сейчас никто не приезжает, только внутренний туризм.

Губернатор Гродненской области: «Вопрос, которым надо заниматься, – это стимулирование внутреннего туризма»-1

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Это как раз вопрос, которым надо заниматься. Это стимулирование внутреннего туризма, во-первых. Во-вторых, у нас эту передышку нужно использовать для того, чтобы вложиться в туристическую инфраструктуру. Рано или поздно границы откроются, думаю, это произойдет в этом году в ближайшее время, надо предложить нашим туристам более качественный продукт. Чтобы мы все-таки подготовили и объекты инфраструктуры, разработали маршруты, которые мы рекомендуем. Потому что есть очень много интересных мест в Гродненской области, о которых мало кто слышал, мало кто знает.

Ольга Коршун:
Вам ли не знать.

Владимир Караник:
Меня, кстати, тоже в этом плане она смогла удивить. Есть те места, где и я ни разу не бывал.

Губернатор Гродненской области: «Вопрос, которым надо заниматься, – это стимулирование внутреннего туризма»-4

Ольга Коршун:
Например?

Владимир Караник:
Когда жил в Минске, не дошли руки посмотреть усадьбу Огинского, не получилось. Очень много говорят о белорусских «Мальдивах». Честно говоря, я пытался своим детям, когда приехали, свозить и показать, чуть колеса не оставил, но не нашел. Мне объяснили, что я не с той стороны заехал. Поэтому это яркий пример того, что все-таки с туристической инфраструктурой не все в порядке. Мы должны более полно в интернете проработать этот вопрос, чтобы человек, который желает своей семье показать какие-то объекты Гродненской области, мог сразу получить предложение с готовыми маршрутами.

Владимир Караник: «Мы смогли сформировать хоть небольшую, но подушку безопасности. Главное, что мы сохранили управляемость» – подробнее здесь

# Государственная политика в сфере туризма # Туризм # Владимир Караник # Ольга Коршун # Фотофакт

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