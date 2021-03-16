Владимир Караник: «Мы смогли сформировать хоть небольшую, но подушку безопасности. Главное, что мы сохранили управляемость»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета, рассказал, как во время пандемии государство помогает бизнесу. Ольга Коршун, ведущая:

У вас очень хорошие экономические показатели, даже Президент не раз говорил, что редко приезжает в Гродненскую область, потому что здесь все хорошо. А что по этому поводу думает губернатор: все ли хорошо?

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Я бы сказал, что здесь стабильная, экономически управляемая ситуация. Работать, конечно, есть над чем, проблем тоже хватает. Главное, что мы сохранили управляемость. Если сравнивать 2020 год, очень непростой год для всего мира. Потери, связанные с пандемией и с политической нестабильностью. Но Гродненская область сумела пройти этот год без потрясений. Та задача, которую ставил Президент: не допустить падения экономики, сохранить уровень 2019 года, нам это удалось. По итогам 2020 года ВРП составил 100,1 процента к уровню 2019 года. Ольга Коршун:

А за счет чего?

Владимир Караник:

Понятно, что у нас такими же пострадавшими отраслями, как и во всем мире, были туризм, транспортная деятельность, сфера услуг. Им было нелегко, но за счет роста промышленных предприятий (это 1,5 процента), за счет роста производительности сельского хозяйства (это 10 процентов), за счет роста оптовой торговли мы смогли компенсировать выпадающие доходы, связанные с потерей отраслей, связанных со сферой услуг, и выйти на эти показатели 100,1 процента. Бюджет Гродненской области был выполнен с профицитом. Мы смогли выполнить все свои социальные обязательства и сформировать хоть и небольшую, но подушку безопасности, которая позволяла пройти вот эти сложные периоды начала года, когда налоговых поступлений еще немного, но социальные обязательства никто не отменял.