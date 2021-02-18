Алтай, Башкортостан и ОАЭ. Где ещё белорусам можно отдохнуть в период пандемии?

В эпоху коронавируса улететь на зарубежный курорт – роскошь для экстремалов. Закрыть глаза на все риски и рвануть навстречу экзотике пока решаются единицы. Но несмотря на все нюансы, спрос на путешествия есть, а значит есть и предложение. Белорусские туркомпании начали ранее бронирование.

Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии:

То, чего не было востребовано, это будут различные регионы Российской Федерации. За период пандемии колоссальные ресурсы, инвестиции, деньги и турпоток внутри российского рынка создали изменения сервиса качества и подходов к инфраструктуре. Речь идет и об Алтае, Башкортостан, о пляжных территориях вдоль российских рек. Вообще, за российским туризмом достаточно большое будущее.

Если вы все-таки решились на раннее бронирование, обязательно оформите страховку от невылета заграницу. В случае форс-мажорных обстоятельств она гарантирует возмещение ущерба. Филипп Гулый:

Ранее бронирование существует больше для фиксации с какой-то минимальной суммой для того, чтобы определить уровень спроса, изменения критериев потребления, которые появились, чтобы планировать программы. Мы все понимаем ситуацию по коронавирусу, ПЦР-тест может буквально за три дня прервать возможность путешествия вас либо членов вашей семьи, в таком случае вам должны вернуть деньги. Это не очень быстрый процесс, но он реальный.

Ангелина Левкович, заместитель председателя Евразийской ассоциации туристических агентств:

Некоторые операторы просят вносить всего лишь 20-50 евро как первый взнос – это очень выгодно, это привлекает туриста. По сути, сумма возвращается полностью, если за три месяца человек передумал лететь. Для тех, кто забронировал и оплатил тур в 2020-м, но так и не смог улететь в долгожданный отпуск, есть возможность перебронировать поездку на этот сезон. В туристическом меню список стран с «зеленым» светом постепенно расширяется. Свои воздушные границы для путешественников из Беларуси уже открыли Болгария, Албания, Черногория, Турция, Египет, Кипр и Греция.

Ангелина Левкович:

ОАЭ – приятный бонус в этом году для наших белорусов, потому что с 16 января не нужна виза для того, чтобы посетить Дубай. Популярны такие направления как Мальдивы, Куба, Панама, Бразилия. Условия бронирования разные. ПЦР-тест не нужен на Мальдивы, но обратно со всех этих экзотических мест придется посидеть на карантине десять дней.