«Они очень любят, когда их массажируют». Показываем белорусскую агроусадьбу, где можно покататься на лошадях

Добро пожаловать на конный двор! Хозяйка этих благородных богатырей Людмила Босак. Ветеринар, спортсменка, тренер по верховой езде и просто огонь. Городу она предпочла хутор в Больших Березовцах и занялась агротуризмом. Теперь на выходных можно почувствовать себя героем вестерна. Катание верхом, фотосеты и полное обновление на лоне природы.

Людмила Босак, хозяйка агроусадьбы:

У меня, наверное, любовь к лошадям идет генетическая, потому что у меня прадед держал лошадей, а второй дед (по отцовской линии) из Северного Кавказа, там казачество. Сколько себя помню, меня тянуло к ним, я их везде искала, отовсюду вырезала. Даже когда отец мне запрещал, много деревенских лошадей было кусачих и брыкучих, и он мне всегда говорил: «Это злая лошадь, ни в коем случае к ней не подходи». Я кивала добросовестно, но как только он скрывался за горизонт, я тут же на лошадь сверху.

Своими силами построили хоромы для коньков-горбунков. Экологично и со вкусом. Деревянные стены, земляной пол, солома вместо перины – все для тепла и комфорта. Людмила Босак:

Гуня возмущается, что его закрыли, но мы решили продемонстрировать, как он живет в этом домике. Летом очень хорошо в нем любой лошади, а зимой (и круглый год лошадь, которая испытывает дискомфорт по дыхательной системе) лучше всего держать в летниках.

Лошадям не холодно, если вдруг мороз, она одевается в «конь в пальто», как я говорю.

Но не только гардеробчик у каждой лошадки именной. Такой чемоданчик – салон красоты на ладошке. За конской гривой и копытами следят регулярно, ведь это здоровье детей.

Людмила Босак:

У Надьки показательный хвостик и не нужны специальные шампуни. По ходу роста шерсти надо прикладываться, чтобы как массажное движение шло, они очень любят, когда их массажируют. Минут сорок чистишь одну лошадь, а они кайфуют, потому что мурзатые-мурзатые.

У многодетной мамы нет права заболеть, и это отличный стимул быть в тонусе. На завтрак и на ночь – грубые корма, на ужин – овсянка, сэр, и витамины. Людмила Босак:

Яблоки обожают, эти кони еще морковку.

А еще успеть нагреть воды, освежить квартирки, поэтому работы непочатый край. Для своих грациозных Людмила сажает по пять гектаров, но с пополнением потомства скоро придется расширять плантации. Жеребят и их родителей уже 15.

Людмила Босак:

Это ясельки, младшая группа. Контролирую именно момент, чтобы жеребенок мог вовремя встать, чтобы он попил вовремя молока, потому что от этого зависит иммунитет, а так лошади молодцы. Асвей у нас поместный, у него ганноверский папа и белорусская мама. Атланта серая, карачаевская.

Экскурсия в мир пегасов захватывает. Язык скакунов почти как иностранный. За каждым движением свой знак. К тому же в конном мире строгая иерархия. За старшую здесь Камелия, ее слово – закон. Притирки с молодой кровью могут длиться несколько дней, а две кобылы в табуне и вовсе могут не ужиться. Все лошадки, как и люди, со своим характером. Непокорные и ласковые, но преданные своему хозяину.

Людмила Босак:

Атланта пришла, всех прогнала. Она у нас жеребая, в марте у нее выжеребка, мы греем пузик.

Есть лошади, которые по характеру однолюбы, вот это пример моего коня. Долгое время остался без нас, когда школа уехала. При встрече лошадь просто обняла, как удав шеей и не отпускала очень долго, такое чувство, как будто конь замер, я плакала.

Не только левадами да белогривыми славится хозяйство. Людмила обзавелась козочками, угощает туристов полезным молоком и делает вкусные творожки. Людмила Босак:

Они между собой постоянно разборки устраивают: кто главнее, кто сильнее. Это старший и младший, как видите, конфликт поколений.

В планах расширить молочный мир и составить авторское меню для гостей по мотивам белорусских драников. А в козьем сарайчике скоро можно будет попариться в баньке. Среди фирменных фишек – кототерапия. На ранчо можно пообниматься с хвостатыми, согреться травяным чаем. Летом на колоритную фазенду приезжают велотуристы и детские лагеря. Поэтому в ближайших планах построить гостевой дом и беседки, чтобы конные прогулки проходили на высоте. Подход профи найдет к каждому всаднику. Атмосфера Дикого Запада в кармане.

Любите то, что делаете, мечты спустятся на землю. А бывать в гостях у счастливых людей – одно удовольствие.

Людмила Босак:

Поездим еще по соревнованиям, молодняк растет. Счастье в том, что есть свой угол, ты понимаешь, что свои корни пускаешь. Мне приятно, когда есть люди, когда есть движение.