«Интересно людям, которые любят красивую природу и уединение». Чем заняться в белорусской агроусадьбе?

Новости Беларуси. Отдых на свежем воздухе. В Минской области увеличивается количество агроусадеб. Только в Вилейском районе в 2020 году появилось четыре новых усадьбы. К слову, всего в области более 900 субъектов агротуризма, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Об отдыхе по-белоруски материал Анны Куртасовой.

Анна Куртасова, корреспондент:

Это агрогородок Илья, 60 километров от Минска. Живописная природа и настоящий деревенский колорит. Здесь находится одна из агроусадеб Вилейского района.

Окрестности действительно впечатляют, усадьба находится почти на берегу Вилейского водохранилища. Хозяин – Александр Драгунас – родился в Литве, но уже 25 лет живет в Беларуси, где и нашел свою вторую половину – Татьяну. Она сама из Вилейского района. Именно здесь зародился их семейный бизнес – они сделали ставку на агротуризм.

Татьяна Драгунене, хозяйка агроусадьбы:

Шесть лет назад, когда проходил чемпионат мира по хоккею, приезжали друзья мужа. Они остановились у нас. Купили билеты на пять матчей. Но им так здесь понравилось, что они остались. Возникла идея: а почему бы и не попробовать?

Александр Драгунас, владелец агроусадьбы:

Я думаю, будет интересно тем людям, которые любят красивую природу и уединение. В округе очень красивые места – грибные, ягодные.

Здесь все делается своими руками. Есть гостевой домик: маленький, но очень уютный. Баня, комната для отдыха и гостиная. Вокруг картины и вещи со всего мира. Есть даже домашняя библиотека на любой вкус: с художественной и научной литературой.