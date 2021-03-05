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«Интересно людям, которые любят красивую природу и уединение». Чем заняться в белорусской агроусадьбе?

05 марта 2021 14:45
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Новости Беларуси. Отдых на свежем воздухе. В Минской области увеличивается количество агроусадеб. Только в Вилейском районе в 2020 году появилось четыре новых усадьбы. К слову, всего в области более 900 субъектов агротуризма, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Об отдыхе по-белоруски материал Анны Куртасовой.

«Интересно людям, которые любят красивую природу и уединение». Чем заняться в белорусской агроусадьбе?-1

Анна Куртасова, корреспондент:
Это агрогородок Илья, 60 километров от Минска. Живописная природа и настоящий деревенский колорит. Здесь находится одна из агроусадеб Вилейского района.

«Интересно людям, которые любят красивую природу и уединение». Чем заняться в белорусской агроусадьбе?-4

Окрестности действительно впечатляют, усадьба находится почти на берегу Вилейского водохранилища. Хозяин – Александр Драгунас – родился в Литве, но уже 25 лет живет в Беларуси, где и нашел свою вторую половину – Татьяну. Она сама из Вилейского района. Именно здесь зародился их семейный бизнес – они сделали ставку на агротуризм.

«Интересно людям, которые любят красивую природу и уединение». Чем заняться в белорусской агроусадьбе?-7

Татьяна Драгунене, хозяйка агроусадьбы:
Шесть лет назад, когда проходил чемпионат мира по хоккею, приезжали друзья мужа. Они остановились у нас. Купили билеты на пять матчей. Но им так здесь понравилось, что они остались. Возникла идея: а почему бы и не попробовать?

«Интересно людям, которые любят красивую природу и уединение». Чем заняться в белорусской агроусадьбе?-10

Александр Драгунас, владелец агроусадьбы:
Я думаю, будет интересно тем людям, которые любят красивую природу и уединение. В округе очень красивые места – грибные, ягодные.

«Интересно людям, которые любят красивую природу и уединение». Чем заняться в белорусской агроусадьбе?-13

Здесь все делается своими руками. Есть гостевой домик: маленький, но очень уютный. Баня, комната для отдыха и гостиная. Вокруг картины и вещи со всего мира. Есть даже домашняя библиотека на любой вкус: с художественной и научной литературой.

«Интересно людям, которые любят красивую природу и уединение». Чем заняться в белорусской агроусадьбе?-16

Подробнее смотрите в видеоматериале.

# Агротуризм # Туризм # Анна Куртасова # Фотофакт

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