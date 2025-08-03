В Витебской области определился первый экипаж комбайнеров, намолотивший тысячу тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рубеж взят на уборке озимой пшеницы.

Традиционно оршанские аграрии в числе лучших на жатве. Братья Денис и Евгений Пшенные трудятся в хозяйстве «Маяк-Высокое» уже шесть лет. Механизаторы работают от зари до зари, дорожат каждой световой минутой. Всего в хозяйстве 10 экипажей. За 12 дней они планируют полностью завершить уборку хлебных нив и получить более 10 тысяч тонн зерна.

Денис Пшенный, старший комбайнер ОАО «Маяк-Высокое»:

Важно два фактора: опыт и трудолюбие. Не будет труда к работе, тебе зачем тогда ходить на работу? И к технике не будет тянуть. А так нравится работа, труд, любишь технику. И тебе дается все легко. Несмотря на погоду, мы все-таки выполним свой план и уберем хлеб с полей.

Евгений Пшенный, старший комбайнер ОАО «Маяк-Высокое»:

С утра ждем, пока роса сойдет. Роса сошла, все. Агроном пришел, проверил все. Все, можно убирать, мы поехали. А когда дождь, останавливают нас. Мы стоим, ждем, пока просохнет. Заработать можно. Тут только не надо лениться. И все. Приходи, работай. Тогда все получается. И зарплата достойная. Награждали рекордсменов традиционно прямо в поле, чтобы не отрывать надолго от процесса уборки. В церемонии приняли участие руководство области, Оршанского района, сельхозпредприятия и представители профсоюзов. Личные поздравления первым тысячникам адресовал губернатор области Александр Субботин. В подарок механизаторам – ценные подарки и благодарственные письма.