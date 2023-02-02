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Чудо белорусской архитектуры. Храм, построенный без гвоздей в XVII веке, ни разу в истории не закрывался

02 февраля 2023 15:03
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Анастасия Макеева, корреспондент:
На календаре последний месяц зимы. И если вы до сих пор не бывали в княжеском Новогрудке, мы предложим маршрут теплый, как варежки. В программе старинная церковь, уникальная выбиванка и ароматное чаепитие.

Чудо белорусской архитектуры. Храм, построенный без гвоздей в XVII веке, ни разу в истории не закрывался-1

Корабль спасения, луч солнца золотого, лекарство для души. Храм святых апостолов Петра и Павла в агрогородке Валевка – достояние республики. Деревянная церковь построена без единого гвоздя. За многовековую историю с XVII века она не раз меняла конфессии и перестраивалась. Но ни одно воскресенье здесь не смолкал колокольный звон. В доме Божьем всегда тепло и спокойно. Благодать витает в воздухе.

Чудо белорусской архитектуры. Храм, построенный без гвоздей в XVII веке, ни разу в истории не закрывался-4

Иерей Евгений Запольский, настоятель церкви святых Петра и Павла:
Наш храм был построен в 1685 году. Это был костел монастыря доминиканцев. В дальнейшем он несколько раз перестраивался, реконструировался, и значительные изменения он претерпевает только в 1736 году. Сейчас имеет нынешний вид. В 1930 году была построена колокольня, потом она пристраивается к храму. Двери храма никогда не закрывались, даже в Великую Отечественную войну ни один снаряд не попал в храм. Даже при отце Михаиле Линнике храм не закрывался ни разу во время хрущевских гонений.

Чудо белорусской архитектуры. Храм, построенный без гвоздей в XVII веке, ни разу в истории не закрывался-7

Тамара Сураго, учитель истории Валевской средней школы:
Наш храм по праву занял достойное место в туристических маршрутах, связанных с Адамом Мицкевичем. И это неслучайно, потому что между деревней Валевка и деревней Радогоща находилось имение Чамброво, а в этом имении родилась и воспитывалась Барбара Маевская, мама Адама Мицкевича. Многие критики литературные считают, что в своем произведении «Пан Тадеуш» та сцена, которую Мицкевич описывает в венчании Зоси и Пана Тадеуша, – это как раз идет описание нашей Валевской церкви!

Чудо белорусской архитектуры. Храм, построенный без гвоздей в XVII веке, ни разу в истории не закрывался-10

Путеводной звездой Валевка стала и для Владимира Короткевича. В «Земле под белыми крыльями» он с большой любовью описывает новогрудский храм. Писатель часто приезжал сюда и подолгу задерживался у иконы Божьей Матери. Она вдохновила классика на многие шедевры. На святом островке с молитвой свершаются чудеса.

Чудо белорусской архитектуры. Храм, построенный без гвоздей в XVII веке, ни разу в истории не закрывался-13

Здесь находится древняя икона Николая Чудотворца. Она была написана в 1897-м на Афоне, в келье святого Иоанна Златоуста. Небесных заступников и реликвий здесь немало. Колыбель Возрождения.

Чудо белорусской архитектуры. Храм, построенный без гвоздей в XVII веке, ни разу в истории не закрывался-16

Иерей Евгений Запольский:
В нашем храме находится с 1926 года иконостас – школа мастера Васнецова. Он привезен из Варшавы в 1926 году, когда храм был разрушен поляками. Храм был в честь Александра Невского, это боковой предел. Центральный иконостас находится в Барановичах, в храме Покрова Пресвятой Богородицы. У нас в храме имеется крест-мощевик. Он привезен из Иерусалима благодаря сестрам из полоцкого монастыря. Здесь земелька, камни, цветы и кора из Гефсиманского сада. Крест намоленный, место святое.

Чудо белорусской архитектуры. Храм, построенный без гвоздей в XVII веке, ни разу в истории не закрывался-19

Еще одно чудо – икона Спиридона Тримифунтского. Старшеклассники валевской школы отдали за нее все деньги, заработанные на прополке лекарственных растений. Каникулы не прошли даром. Уже через полгода возле святого появились крестик и цепочка. Не остался в долгу он и перед детьми. Впервые в истории весь класс поступил на бюджет в ведущие вузы столицы и получил места в общежитии. Несмотря на то, что тогда проходили крупные спортивные соревнования, с жильем была напряженка. А все потому, что Спиридон Тримифунтский особо покровительствует людям, нуждающимся в своем гнездышке.

Чудо белорусской архитектуры. Храм, построенный без гвоздей в XVII веке, ни разу в истории не закрывался-22

Тамара Сураго:
Как все жители Беларуси, особое поклонение и почитание наши прихожане уделяют Святой Ефросиние Полоцкой. Мы очень рады тому, что с 2017 года в нашем храме пребывает частица мощей этой великой святой и икона, написанная сестрами полоцкого монастыря. Многим семьям, где даже современные центры медицинские отказывали женщинам в счастье материнства, но после паломничеств, которые совершались в Полоцк, после встречи с игуменьей, настоятельницей монастыря матушкой Евдокией, в семьях происходили чудеса. Это не только один ребеночек, но с заступничеством этой Святой и двойни рождались. У нас был случай, когда ребеночек один из Гродно не разговаривал, и через полгода произошло чудо – ребенок заговорил.

Чудо белорусской архитектуры. Храм, построенный без гвоздей в XVII веке, ни разу в истории не закрывался-25

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