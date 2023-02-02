Выбиванка – бренд Новогрудка. Что это за искусство и почему традицию сохраняют только в одном месте?

Четкое искусство. Выбиванка – бренд Новогрудка. Больше в Беларуси вы такого не встретите. Узоры на бумаге не вырезают, как в вытинанке, а скрупулезно выбивают молоточком.

Стучим потихоньку, стараемся, чтобы наши пальчики не попали на молоточек. Молодец! Ты посмотри, как ты хорошо выбил!

Кажется, перед нами кружевная скатерть или вальс снежинок. В умелых руках на белоснежном фоне порхают ангелы, щебечут птицы, горят свечи и цветет калина. А началось все с украшения окон. В былые времена ажурные занавески из бумаги создавали во всех деревнях. Но сохранить тонкую традицию удалось лишь на Новогрудчине. Красивые фираночки старались сделать к праздникам. Прописать в непростой крестьянской жизни маленькую сказку.

Наталья Климко, народный мастер Республики Беларусь:

В свое время наша мастерица, которую знают везде, Нина Петровна Шурак. Это уникальный человек, который своими ногами обошел более 25 деревень нашего Новогрудского района. Они собрали более 4 000 экспонатов, чтобы создать Новогрудский историко-краеведческий музей. Первые вытинанки она сделала, потому что надо было украсить интерьер жилья 1930-х годов. И она вспомнила, как делала ее мама. Человек, который нигде не учился рисованию. Кроме того, она вышивала очень красивые рушники. У нас тоже их можно видеть.

Волшебная паутинка наполняла дома. Хозяюшки ювелирно выбивали салфетки на стол и под куличи, украшали иконы бумажными рушниками. Все со светлыми мыслями и песнями. Делаем шаг навстречу душевному хендмейду.

Наталья Климко:

Такие выбойнички, разных модулей стамесочки. Есть шило, и вместо гильзы от патронов я применяю вот такой выбойничек. На сеточку наносим узор, какой мы хотим.

– У вас уже рука набита, будто на пианино клавиши перебираете. А в целом сколько по времени, если не отрываясь?

– Самое основное – нарисовать, все-таки приготовить, задумать. На это у меня может уйти два дня. Если много сложных деталей, конечно, немножко больше – дня 4-5. Настя, попробуйте выбивать.

– Я вам тут не испорчу?

– Нет, берите инструмент. Главное, чтобы он не подскакивал. Сильнее, увереннее.

– Как забивать гвоздь?

– Ну, да. Лучше не ошибаться, потому что потом с обратной стороны придется подклеить.

В Новогрудском доме ремесел побывало немало туристов. Швеция, Польша, Литва, Россия. Приезжают автобусами на эксклюзивный мастер-класс и уезжают довольные со своими открытками. На кружок «Каляровая альтанка» дети ходят с удовольствием, а значит, у выбиванки большое будущее. Сувениры, панно в интерьере и даже дизайнерская линия. Продолжение следует.

Тут бывают разные программы, сладкий стол, и интересно вообще выбивать картины. Мы ездили в Гродно, Слоним. Людям нравится. Они подходят, смотрят.