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Банька, чай на травах, иппотерапия. Показываем белорусскую усадьбу, где можно отдохнуть от городской суеты

02 февраля 2023 15:31
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И напоследок включаем режим перезагрузки! Агроусадьба в деревне Лещенко – колоритное ранчо посреди леса. Хотите быть свежим как огурчик – вам точно сюда! И дело не только в родниковой воде и райских просторах. Благородная компания Грома и Лысы – стопроцентный позитив. Фитнес и терапия для души в одном флаконе!

Банька, чай на травах, иппотерапия. Показываем белорусскую усадьбу, где можно отдохнуть от городской суеты-1

Интервью пришли давать.

Банька, чай на травах, иппотерапия. Показываем белорусскую усадьбу, где можно отдохнуть от городской суеты-4

Сергей Хлебович, хозяин агроусадьбы:
Они общительные достаточно, потому что много людей приезжает. Если человек не имеет навыков езды, а желание есть прокатиться, я изначально показываю, как это все делается. А те, кто имеет навыки езды, я сажусь на одну лошадь, он на вторую, и мы можем кататься полдня. Кобыла более спокойная, но у нее тоже характер своенравный. А что касается Грома, то он достаточно строптивая лошадь. Если человек не имеет навыков, то он может даже и сбросить.

Банька, чай на травах, иппотерапия. Показываем белорусскую усадьбу, где можно отдохнуть от городской суеты-7

Тростниковые крыши поражают. Они, как и трофеи в беседке, дело рук хозяина. Эстетично, бесшумно, тепло. Кстати, гарантия на зеленую кровлю – 70 лет, больше, чем у металлочерепицы. Уют не только снаружи, но и внутри, у камина. В программе банька, чай на травах, отличный клев в зарыбленном пруду. Летом – сбор грибов и ягод. И фотосессии круглый год!

Банька, чай на травах, иппотерапия. Показываем белорусскую усадьбу, где можно отдохнуть от городской суеты-10

Лыса более активна в плане позирования. А Гром, если он один, то может немножко постесняться. Особенно он пуглив в плане фотовспышки.
В общем, он не медийная личность.
– Нет. Было несколько случаев, когда приезжали дети с проблемами. Я им устраивал безвозмездные прогулки на лошадях. Позитива было очень много, все были довольны и благодарны.

Банька, чай на травах, иппотерапия. Показываем белорусскую усадьбу, где можно отдохнуть от городской суеты-13

В новый сезон хозяин обещает немало сюрпризов. А мы продолжим вести дневник путешествий в новом выпуске.

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# Туризм # Туризм # Сергей Хлебович # Анастасия Макеева # Фотофакт

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