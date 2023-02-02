Банька, чай на травах, иппотерапия. Показываем белорусскую усадьбу, где можно отдохнуть от городской суеты

И напоследок включаем режим перезагрузки! Агроусадьба в деревне Лещенко – колоритное ранчо посреди леса. Хотите быть свежим как огурчик – вам точно сюда! И дело не только в родниковой воде и райских просторах. Благородная компания Грома и Лысы – стопроцентный позитив. Фитнес и терапия для души в одном флаконе!

Интервью пришли давать.

Сергей Хлебович, хозяин агроусадьбы:

Они общительные достаточно, потому что много людей приезжает. Если человек не имеет навыков езды, а желание есть прокатиться, я изначально показываю, как это все делается. А те, кто имеет навыки езды, – я сажусь на одну лошадь, он на вторую, и мы можем кататься полдня. Кобыла более спокойная, но у нее тоже характер своенравный. А что касается Грома, то он достаточно строптивая лошадь. Если человек не имеет навыков, то он может даже и сбросить.

Тростниковые крыши поражают. Они, как и трофеи в беседке, дело рук хозяина. Эстетично, бесшумно, тепло. Кстати, гарантия на зеленую кровлю – 70 лет, больше, чем у металлочерепицы. Уют не только снаружи, но и внутри, у камина. В программе банька, чай на травах, отличный клев в зарыбленном пруду. Летом – сбор грибов и ягод. И фотосессии круглый год!