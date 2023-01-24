Пизанская и рядом не стояла! Что особенного в Каменецкой башне, которую построили в XIII веке?

Анастасия Макеева, корреспондент:

На берегу реки Лесной возвышается настоящая средневековая крепость. Стены Каменецкой башни выдержали набеги крестоносцев, татаро-монголов, польских и литовских князей. Вот такая сила белорусского народа, за что ее прозвали Белой вежей.

Застывшее пламя, гроза, заступница. Памятник оборонительного зодчества, как и город Каменец, были основаны в XIII веке по поручению волынского князя Владимира Васильковича. Только представьте! Первое упоминание в Ипатьевской летописи – 1276 год! Она стала мощной броней от врагов и не покорилась никому, как доблестный рыцарь. Высота – 29,4 метра. Почти 10-этажный дом. Толщина стен – 2,5 метра. Суровый характер, горячее сердце. Анастасия Макеева:

Как раньше воины попадали в башню?

Ирина Резничук, научный сотрудник Брестского областного краеведческого музея:

Воинам нужно было обладать хорошей физической формой, потому что единственный вход в то время находился на четвертом ярусе – это 15 метров над землей. С помощью лестницы воины попадали внутрь башни, за собой лестницу убирали, и башня оставалась неприступна. Это был единственный вход. Достаточно высоко, поэтому женщины, старики и дети в башне не размещались. Были только воины.

Место выбрали удачное. Широкая река Лесная и непроходимая Беловежская пуща были преградой для врагов. Плюс все обнесли рвом, который заполнялся водой. Великая стройка длилась 12 лет. В минус никто не работал. Кирпич-пальчатку изготавливали из местной глины. Укладывали в деревянные формы, обжигали в глиняных печах.

3-4 года он закалялся, как сталь, на открытом воздухе и только самый прочный шел в дело. Известь гасили в земляных ямах пять лет. В раствор добавляли желтки яиц и, внимание, кровь диких животных. Вот откуда темный красно-бурый колор. Технологии на века! Климат комфорт: летом здесь не жарко, зимой не холодно. Каменецкая башня вынесла напады крестоносцев, татар и не одну войну. Сколько там было реконструкций? Подробности здесь.

Ирина Резничук:

Хочу еще обратить ваше внимание на кладку, которую использовали строители при постройке башни. Она называется вендская, либо балтийская. Как лежит кирпич? Два ложка, тычок. То есть два кирпича положили одной стороной, а третий – другой. За счет такой кладки стены в башне были еще прочнее. В то время на постройку башни ушло 500 тысяч штук кирпичей, то есть полмиллиона, достаточно много. Фундамент спрятан в земле, мы его не увидим. Вот как он выглядит на картине. Данный фундамент состоит из камней. Камни между собой пересыпаны лишь речным песком, то есть лежат насухо. Сегодня благодаря этому фундаменту, кирпичу, раствору вы видите собственными глазами, что наша башня выстояла в городе. Она не имеет ни трещин, ни наклонов – никаких изменений. Пизанская башня по отношению к Каменецкой отдыхает!

Лаконично и брутально. В духе романской и ранней готической архитектуры, но не лишено декора. Кирпичные стены прорезаны узкими бойницами. Вверху идет зубчатая лента-поребрика, словно народный орнамент. Башня относится к волынскому типу и состоит из пяти ярусов. Она никогда не была жилой и не отапливалась.

На первом ярусе были подвалы, где воины во время осады хранили продукты и воду. Полагают, ее доставляли по тайному входу либо был автономный колодец. Второй ярус использовали под склад. На третьем бравые воины могли отдыхать. Четвертый – гостиная князя и древний вход в башню. На пятом – оружейная. Ирина Резничук:

Посмотрите, какого размера бойницы на четвертом ярусе. На первом они были небольшие. А здесь уже чем выше, тем безопаснее. Воин стоял во весь рост и мог спокойно стрелять из лука и арбалета. Достаточно сложно было попасть в эту узкую щель снаружи.

Все уровни соединялись между собой деревянными винтовыми лестницами. Сам фундатор, меценат, князь Василькович был необычайно прогрессивным для своего времени, за что его называли дипломатом. Он поощрял развитие ремесла и торговли, переписывал Библии, писал иконы. Прожил до 40 лет. Для Средневековья это ух. Подкосила болезнь – выгнивала нижняя челюсть. Спустя время врачи сделали заключение, что это была онкология. Увы, наследников князь не оставил. Жена Ольга после его смерти ушла в монастырь. Родные братья не поделили видные территории и развязали войну.

Ирина Резничук:

Древний город Каменец размещался на территории около гектара. Постройки в самом городе, конечно же, были деревянные, одноэтажные-двухэтажные. По периметру город обнесен частоколом. Стояли небольшие смотровые башни. Население в то время могло насчитывать 300-500 человек. В основном в городе проживали ремесленники и торговцы. Древний город и центральная башня соединялись мостом. Мост мог быть и стационарный, и подъемный. Как вы думаете, в случае опасности, что с этим мостом могли делать?

– Поднимать, убирать?

– Сжигали его. Проще всего было его сжечь. По законам Средневекового времени считалось, что даже если при набеге враги город сжигали, население уводили в плен, грабили населенный пункт. Но при этом центральная башня оставалась свободная и незавоеванная, значит, территории тоже остаются свободные и незавоеванные! Ирина Резничук:

Пятый ярус самый высокий. Высота его составляет 7 метров 35 сантиметров. Остальные ярусы – по 4,5 метра. Ну, а так как здесь оружейная, конечно же, представлено и оружие той эпохи.

– Есть ли что-то оригинальное?

– Да, в этом зале есть шлем в виде собачьей морды – пыза. Данный шлем изготавливался строго по форме черепа воина. И еще вот такой уникальный доспех чешуйчатый. К кожаной основе крепятся металлические чешуйки. Доспех довольно тяжелый, весит он 12 килограммов, но размеры воина... Они были достаточно небольшие, а на себе носили такой груз. Здесь еще представлена алебарда, кистень – средневековое оружие – и ядро от камнеметной машины.

Анастасия Макеева:

Не покорилась Каменецкая башня никому, потому что воины были с храбрым сердцем. Из бойниц стреляли из луков и арбалетов, с зубцов башни лили горячую смолу, кипяток и сбрасывали камни. А вот это средневековое оружие под названием пищаль, возможно, мало кто знает. Его заправляли порохом и поджигали фитиль. Почувствовать себя рыцарем и ощутить адреналин эпохи можно в теплый сезон. В музее предусмотрен захватывающий интерактив с 3D-очками и стрельбой из лука. Но главным аккордом остается смотровая площадка, где можно обнять облака. К ней ведут 22 каменные ступеньки.

Эта лестница также родом из XIII века! По ней воины подымались на боевую площадку. Тогда она была небольшого размера, деревянная, винтовая. Но в чем секрет? Под уклоном и ступеньками разной высоты, чтобы враг не смог пробраться. Мечом в таких условиях не поборешься. Наши предки были еще теми стратегами. Ну, а сегодня все оштукатурено и с подсветкой – грех не воспарить над Каменцем. «Уникальные изразцы». Что интересного есть в музее народного быта в Каменце? Читайте здесь.

Ирина Резничук:

Мы на 10 этаже находимся, и отсюда открывается вид на 12 километров. Кроме нашей башни в городе еще имеется памятник архитектуры – это Свято-Семеновский храм, построен в 1912-1914 годы на деньги Николая II, который выделял на реставрацию башни. А также в городе есть интересный объект – это здание бывшей польской школы. Построено оно было в 1930-е годы, но сегодня это здание свое назначение не поменяло. В нем размещается гимназия города Каменца. Где стоит это здание, находился древний город Каменец. Город, мост и башня, как это выглядит на макете.

– Здесь получаются самые шикарные фотографии.

– Да, особенно когда теплая пора года.

Фишка смотровой площадки – 14 зубцов. Семь из них закрытые, вторая половина – со смотровыми окошками. Через них вели наблюдение воины, при этом были защищены от попадания вражеских стрел. Обратите внимание на центральный зубец! Верх восстановлен, а низ помнит бои как сейчас. В советское время на нем был флагшток, «горела» алая звезда, а на стенах сияло «Слава КПСС».