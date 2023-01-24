Каменецкая башня вынесла напады крестоносцев, татар и не одну войну. Сколько там было реконструкций?

На берегу реки Лесной возвышается настоящая средневековая крепость. Стены Каменецкой башни выдержали набеги крестоносцев, татаро-монголов, польских и литовских князей. Вот такая сила белорусского народа, за что ее прозвали Белой вежей.

В теплое время года подобраться к Каменецкой башне было невозможно – непроходимые болота. А вот зимой, когда река Лесная покрывалась льдом, наступали враги. Трижды башня выстояла под стрелами крестоносцев. Хладнокровно дала отпор крымским татарам, литовским и польским князьям. Вынесла на своих плечах междоусобные распри, Первую и Вторую мировые войны, за что ее символично нарекли Белой вежей – в знак независимости и свободы.

Кстати, в советские времена она на несколько десятилетий действительно стала белой. Но в конце XX века альпинисты сняли побелку и восстановили исторический облик. Сохранность памятника – 90 %. Она на пьедестале историко-культурного наследия, самой высшей нулевой категории. Все стены – живые свидетели. Тонкая стратегия воинов или добросовестные строители – можно гадать долго, в чем секрет счастливчика судьбы.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Башня сохранилась для потомков в отличном состоянии. Интересно, сколько реставраций здесь было. Ирина Резничук, научный сотрудник Брестского областного краеведческого музея:

В башне прошло две реставрации. Первая реставрация – это в начале XX века. Помог эту реставрацию осуществить российский царь Николай II. Он в то время очень часто приезжал на охоту в Беловежскую пущу, и при очередном приезде его туда к нему на аудиенцию попал местный православный священник Лев Паевский, который попросил финансовой помощи для проведения этих работ. И реставрация прошла с 1903 по 1905 годы.

Уже на то время наша башня стояла без крыши кирпичной, потому что свод весь обрушился и все эти камни с кирпичом были внизу. Также были повреждены зубцы, вот так выглядели. Образовался за это время трехметровый слой песка и мусора. Местное население, конечно же, не удержалось и начало выбивать кирпич из кладки. Но кладка настолько прочная в башне, что смогли углубиться лишь на один кирпич и выбили 10 тысяч штук. «Уникальные изразцы». Что интересного есть в музее народного быта в Каменце? Читайте здесь.

Среди плодов первой реставрации – крыша. Сегодня она деревянная, шатровая, покрытая жестью. Местный мастер изготовил 10 тысяч кирпичей, такой же пальчатки, и зашили выемки в кладке. Откинули от стен огромный слой мусора, так образовался внутренний ров, который обложили бутовым камнем. Сделали дренажные стоки и удобный вход, через который и начинается средневековое путешествие.