Научат пить внакладку, вдогонку, вприглядку и вприкуску. Новогрудские специалисты знают всё о культуре чаепития

Приглашаем на чайную церемонию в Новогрудскую специальную общеобразовательную школу-интернат. Педагогический коллектив – креативный центр. Они превратили территорию в местный «Диснейленд». А внутри прописали музей «Традиции чаепития», чтобы согреть каждого подопечного теплом и заботой. Мир гармонии, помещенный в маленькую чашку.

Татьяна Мурзич, воспитатель специальной школы-интерната г. Новогрудка:

У нас есть проект совместно с родителями, педагогами и учащимися «Бабушкины рецепты травяных чаев». В этой книге представлены эти ароматные чаи, которые мы делаем совместно с ребятами.

– То есть можно себе на заметку переписать какой-то чаек?

– Да.

– Рецепт сбитня я открыла.

– Как он делался? Мед отдельно сначала кипятился, снималась пена. Потом отдельно в водичке кипятился сахар, потом все это смешивалось вместе, добавлялись различные травы.

С 2017 года силами сотрудников и учеников удалось собрать более 300 экспонатов. Подстаканники, заварники, сахарницы, молочники, сервизы. Звонкий ансамбль. Чайные вещицы приехали из разных стран. Каждая со своей историей, культурой и дизайном.

Елена Скворода, воспитатель специальной школы-интерната г. Новогрудка:

Это коробка пришла к нам из семьи Латушко. Датирована началом XX столетия, 1933-1940 года. Это старый экспонат, он уже покрылся коррозией. Тем не менее для нас это очень ценная вещь, которая имеет свою историю.

Букет народов мира. Без стаканов-армудов невозможно представить чаепитие в Азербайджане и Турции. По форме они напоминают грушу. Напиток быстро остывает вверху и остается горячим внизу. В Индии предпочитают масала-чай, в который добавляют буйволиное молоко и пряные специи. Отправляемся в путешествие.

Татьяна Мурзич:

Чайная церемония в Китае – это священный ритуал, который остается тысячелетиями неизменным. Вообще, китайцы пьют зеленый чай, и у них есть очень много обстоятельств, когда они пьют этот чай. Когда, например, дети долгое время не бывают со своими родителями, то они встречаются в кафе и пьют чай совместно с родителями. Есть такой ритуал, которым они благодарят за чай, – средним и указателем пальцами стучат по столу три раза. Вот, например, китайский исинский чайник из исинской глины. Он сделан в городе Исин, благодаря пористой структуре чай долго остается горячим. Наши предки не были знакомы с черным байховым. Пили квас, морс и делали травяные сборы. Залюбуемся пузатыми самоварами и вспомним фильм «Женитьба Бальзаминова».

Татьяна Мурзич:

Раньше на Руси было принято чай пить внакладку, вдогонку, вприглядку и вприкуску. Мы сейчас с вами пьем чай внакладку – берем столько сахара, сколько нужно. Что значит вприкуску? Сахар был очень дорогостоящим продуктом. Он имел форму большой цилиндрической головы. Его просто раскалывали на части, а потом брали такие щипцы и маленькими кусочками клали себе в чашку, клали кусочек сахара между зубами, зажимали его, поэтому звуки такие были не очень эстетичные. Поэтому такой способ решили не использовать.

Без подарков в музее еще никто не остался. Травушки-муравушки педагоги заготавливают на родных лугах и на своих огородах. От этого еще вкуснее. Гостей встречает чайная принцесса. От Гиты до Снежной Королевы. В зависимости от сезона и повода, образ может быть разный. Вместе с ней гости готовят подарочные наборы для своих близких. Сделаем ароматную валентинку вместе.

Елена Скворода:

Мы берем бумагу для скрапбукинга, она продается в любом магазине для декоративно-прикладного творчества. Складываем напополам, вот таким образом. Прижимайте, пожалуйста, делайте сгибы очень точные, тогда подарочная коробка получится ровной. Еще один сгиб. Вершины нашего четырехугольника мы складываем ровненько, один к одному. Разворачиваем. Следующие две вершины.

– Программа «Очумелые ручки».

– Мэджик хэндмейд.

– Красиво, да? Это нижняя часть нашей подарочной коробки.