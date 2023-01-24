«Уникальные изразцы». Что интересного есть в музее народного быта в Каменце?
В экспозиции музея представлено 382 предмета. От путешествия во времени все в восторге. Можно узнать не только об истории башни, но и окунуться в каменецкий быт. Например, традиция проводить Базарный день по четвергам дошла до наших дней. Торговцы и ремесленники приезжают со всего региона.
Ирина Резничук, научный сотрудник Брестского областного краеведческого музея:
У нас в музее есть уникальные изразцы. Наши мастера очень тонко, скрупулезно передали черты лица этого юноши, который изображен на изразце. Это Ромео. Чтобы изготавливать такие изразцы, в то время мастера ездили в Европу, обучались, приезжали сюда и уже их изготавливали.
А на этом стенде изразцы представлены, но с местными мотивами. Есть изображения местных растений, птиц, и они имеют еще различные оттенки – голубое, зелененькое, то есть то, что было свойственно этой местности.
Каменецкая башня вынесла напады крестоносцев, татар и не одну войну. Сколько там было реконструкций? Подробности здесь.
Только за 2022 год в Каменецкой башне побывали 22 тысячи гостей. Место силы, огонь для туристов, крепость для молодых. На зубцах башни делают предложения и проводят росписи. Союз нерушимых сердец. Рекомендуем сделать остановку на пути в Беловежскую пущу. Прилив сил и заряд на подвиги получите в дар.
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