«Уникальные изразцы». Что интересного есть в музее народного быта в Каменце?

В экспозиции музея представлено 382 предмета. От путешествия во времени все в восторге. Можно узнать не только об истории башни, но и окунуться в каменецкий быт. Например, традиция проводить Базарный день по четвергам дошла до наших дней. Торговцы и ремесленники приезжают со всего региона.

Ирина Резничук, научный сотрудник Брестского областного краеведческого музея:

У нас в музее есть уникальные изразцы. Наши мастера очень тонко, скрупулезно передали черты лица этого юноши, который изображен на изразце. Это Ромео. Чтобы изготавливать такие изразцы, в то время мастера ездили в Европу, обучались, приезжали сюда и уже их изготавливали.

А на этом стенде изразцы представлены, но с местными мотивами. Есть изображения местных растений, птиц, и они имеют еще различные оттенки – голубое, зелененькое, то есть то, что было свойственно этой местности. Каменецкая башня вынесла напады крестоносцев, татар и не одну войну. Сколько там было реконструкций? Подробности здесь.