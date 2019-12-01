Безвиз как импульс. Насколько туристический потенциал меняет города Беларуси?

Новости Беларуси. На неделе стало известно о планах властей по расширению безвизового режима. В частности, на областные аэропорты и наземные пункты пропуска. Сейчас без визы можно въехать в нашу страну через Национальный аэропорт «Минск», а также частично «по земле» – в Брестской и Гродненской областях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Недавний указ под номером 300 объединил и расширил эти две безвизовые зоны. Теперь туда входят территории Бреста и Гродно, а также Брестского, Жабинковского, Каменецкого, Пружанского, Берестовицкого, Волковысского, Вороновского, Гродненского, Лидского, Свислочского, Щучинского районов.
Тем же самым документом иностранным туристам даны дополнительные возможности – посещать без виз и другие районы Брестской и Гродненской областей в составе организованных групп при следовании по маршруту туристического путешествия.
Как это работает? Материал Кристины Протосовицкой.
Безвиз будут расширять. На этой неделе прозвучало заявление, что вполне возможно к режиму, свободному от виз, присоединятся региональные аэропорты и погранпереходы. Опыт Гродно и Бреста доказывает: открываться миру – дело не только полезное и нужное, но и прибыльное. А тем временем где-то продолжают заманивать туристов по старинке – «сарафанное радио» доведет туда, куда не дошел безвиз.
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Дмитрий Крутой, первый вице-премьер Беларуси:
Планируем дальше расширять безвизовые зоны, упростить въезд для иностранных граждан через областные аэропорты и наземные пункты пропуска.
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Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма:
Мы рассчитываем, что с объединением турзон и их расширением туристы смогут пребывать дольше, потому что гораздо больше территория охвата и осмотра достопримечательностей. Прошедшая недавно выставка в Варшаве, где Беларусь участвовала со своим стендом, видим интерес польских граждан. Мы презентовали новые маршруты с учетом расширения безвизовой территории и мы видим, что уже в следующем сезоне поляки поедут по новым маршрутам.
Расширить периметр безвиза или вовсе распространить на всю страну? Вопрос открытый. А для территорий Гродненской и Брестской областей уже найден компромисс. По новому указу регионы для групповых посещений туристов открываются целиком. А увеличение срока пребывания до 15 дней позволит добраться до самых отдаленных уголков.