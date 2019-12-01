Безвиз как импульс. Насколько туристический потенциал меняет города Беларуси?

Новости Беларуси. На неделе стало известно о планах властей по расширению безвизового режима. В частности, на областные аэропорты и наземные пункты пропуска. Сейчас без визы можно въехать в нашу страну через Национальный аэропорт «Минск», а также частично «по земле» – в Брестской и Гродненской областях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Недавний указ под номером 300 объединил и расширил эти две безвизовые зоны. Теперь туда входят территории Бреста и Гродно, а также Брестского, Жабинковского, Каменецкого, Пружанского, Берестовицкого, Волковысского, Вороновского, Гродненского, Лидского, Свислочского, Щучинского районов.

Тем же самым документом иностранным туристам даны дополнительные возможности – посещать без виз и другие районы Брестской и Гродненской областей в составе организованных групп при следовании по маршруту туристического путешествия.