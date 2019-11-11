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Отпуск зимой: куда поехать?

11 ноября 2019 07:20
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Солнечный Египет из года в год остается излюбленным туристическим направлением жителей Синеокой. Северо-восток Африки для соотечественников особенно притягателен зимой: бюджетное «все включено», пустынные пляжи и умеренный климат.

Отпуск зимой: куда поехать?-1

Однако искушенного туриста дайвингом, пирамидами и катанием на верблюдах уже давно не удивить. В сезоне 2020 года конкуренцию колоритной дольче вите составит экзотический и пока непокоренный белорусами Вьетнам.

Отпуск зимой: куда поехать?-4

Александра Володина, специалист по туризму:
Незначительно дороже Египта, но совершенно другая страна. Тоже теплое море, комфортный климат, однако совершенно другая кухня. Редко туда ездят на «все включено». Есть русскоязычные туры и люди, не будет такого большого контраста.

Отпуск зимой: куда поехать?-7

В шорт-листе белорусов и страны Европы. Одни отправляются покорять заснеженные склоны, другие – лениво лежать под пальмой. Однако и за снег, и за солнце приходится солидно раскошелиться.

Отпуск зимой: куда поехать?-10

Расслабиться на элитном курорте можно и без серьезного удара по кошельку. Понадобится нетлеющий дух авантюризма, терпение и базовые знания иностранных языков.

Отпуск зимой: куда поехать?-13

Александра Володина:
Я рекомендовала бы для зимнего отдыха Канары, остров Тенерифе. Прямых рейсов сейчас из Минска нет, однако мы помним про Вильнюс, Каунас, стыковки по Европе. Вы можете добраться с одной-двумя пересадками, посмотрев страны Европы. И вы уложитесь в те же самые деньги, что и в Египет.

Отпуск зимой: куда поехать?-16

И в жарких тропиках, и в промозглой Европе отдых может влететь в копеечку. Но туроператоры уверены: сэкономить можно и нужно. Главное – заранее позаботиться о бронировании отеля и авиаперелете.

Отпуск зимой: куда поехать?-19

# Отпуск # Туризм # Александра Володина # Фотофакт # Места отдыха

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