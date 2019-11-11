Отпуск зимой: куда поехать?

Солнечный Египет из года в год остается излюбленным туристическим направлением жителей Синеокой. Северо-восток Африки для соотечественников особенно притягателен зимой: бюджетное «все включено», пустынные пляжи и умеренный климат.

Однако искушенного туриста дайвингом, пирамидами и катанием на верблюдах уже давно не удивить. В сезоне 2020 года конкуренцию колоритной дольче вите составит экзотический и пока непокоренный белорусами Вьетнам.

Александра Володина, специалист по туризму:

Незначительно дороже Египта, но совершенно другая страна. Тоже теплое море, комфортный климат, однако совершенно другая кухня. Редко туда ездят на «все включено». Есть русскоязычные туры и люди, не будет такого большого контраста.

В шорт-листе белорусов и страны Европы. Одни отправляются покорять заснеженные склоны, другие – лениво лежать под пальмой. Однако и за снег, и за солнце приходится солидно раскошелиться.

Расслабиться на элитном курорте можно и без серьезного удара по кошельку. Понадобится нетлеющий дух авантюризма, терпение и базовые знания иностранных языков.

Александра Володина:

Я рекомендовала бы для зимнего отдыха Канары, остров Тенерифе. Прямых рейсов сейчас из Минска нет, однако мы помним про Вильнюс, Каунас, стыковки по Европе. Вы можете добраться с одной-двумя пересадками, посмотрев страны Европы. И вы уложитесь в те же самые деньги, что и в Египет.