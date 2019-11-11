Отпуск зимой: куда поехать?

Солнечный Египет из года в год остается излюбленным туристическим направлением жителей Синеокой. Северо-восток Африки для соотечественников особенно притягателен зимой: бюджетное «все включено», пустынные пляжи и умеренный климат.
Солнечный Египет из года в год остается излюбленным туристическим направлением жителей Синеокой. Северо-восток Африки для соотечественников особенно притягателен зимой: бюджетное «все включено», пустынные пляжи и умеренный климат.
Однако искушенного туриста дайвингом, пирамидами и катанием на верблюдах уже давно не удивить. В сезоне 2020 года конкуренцию колоритной дольче вите составит экзотический и пока непокоренный белорусами Вьетнам.
Александра Володина, специалист по туризму:
Незначительно дороже Египта, но совершенно другая страна. Тоже теплое море, комфортный климат, однако совершенно другая кухня. Редко туда ездят на «все включено». Есть русскоязычные туры и люди, не будет такого большого контраста.
В шорт-листе белорусов и страны Европы. Одни отправляются покорять заснеженные склоны, другие – лениво лежать под пальмой. Однако и за снег, и за солнце приходится солидно раскошелиться.
Расслабиться на элитном курорте можно и без серьезного удара по кошельку. Понадобится нетлеющий дух авантюризма, терпение и базовые знания иностранных языков.
Александра Володина:
Я рекомендовала бы для зимнего отдыха Канары, остров Тенерифе. Прямых рейсов сейчас из Минска нет, однако мы помним про Вильнюс, Каунас, стыковки по Европе. Вы можете добраться с одной-двумя пересадками, посмотрев страны Европы. И вы уложитесь в те же самые деньги, что и в Египет.
И в жарких тропиках, и в промозглой Европе отдых может влететь в копеечку. Но туроператоры уверены: сэкономить можно и нужно. Главное – заранее позаботиться о бронировании отеля и авиаперелете.