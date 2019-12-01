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5 новых заведений, необычная архитектура. Как за последний год изменилась главная «пешеходка» Пинска?

01 декабря 2019 17:26
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Новости Беларуси. Туристический импульс от безвиза почувствовали и на Пине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

5 новых заведений, необычная архитектура. Как за последний год изменилась главная «пешеходка» Пинска? -1

Только за последний год на главной «пешеходке» Пинска открыли 5 новых заведений. В планах сделать историческую улицу интерактивной.

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5 новых заведений, необычная архитектура. Как за последний год изменилась главная «пешеходка» Пинска? -4

5 новых заведений, необычная архитектура. Как за последний год изменилась главная «пешеходка» Пинска? -6

Сергей Владимиров, заведующий сектором спорта и туризма Пинского горисполкома:
Потенциал города Пинска очень велик, сегодня мы находимся на лидирующих позициях касаемо наших памятников архитектуры. Широко инфраструктура развита: открываются пабы, магазины, кафетерии. Мы готовы принимать гостей, нам есть что показать, рассказать о себе.

5 новых заведений, необычная архитектура. Как за последний год изменилась главная «пешеходка» Пинска? -9

5 новых заведений, необычная архитектура. Как за последний год изменилась главная «пешеходка» Пинска? -11

5 новых заведений, необычная архитектура. Как за последний год изменилась главная «пешеходка» Пинска? -13


 

# Туризм # общество # Сергей Владимиров # Фотофакт

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