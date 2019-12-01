5 новых заведений, необычная архитектура. Как за последний год изменилась главная «пешеходка» Пинска?

Новости Беларуси. Туристический импульс от безвиза почувствовали и на Пине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Только за последний год на главной «пешеходке» Пинска открыли 5 новых заведений. В планах сделать историческую улицу интерактивной. Водный марш-бросок по Припяти. Рассказываем про уникальный комплекс в Столинском районе, окружённый рекой и болотом Каждое здание «заговорит» с туристом на его родном языке с помощью технологий.

Сергей Владимиров, заведующий сектором спорта и туризма Пинского горисполкома:

Потенциал города Пинска очень велик, сегодня мы находимся на лидирующих позициях касаемо наших памятников архитектуры. Широко инфраструктура развита: открываются пабы, магазины, кафетерии. Мы готовы принимать гостей, нам есть что показать, рассказать о себе.