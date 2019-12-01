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Водный марш-бросок по Припяти. Рассказываем про уникальный комплекс в Столинском районе, окружённый рекой и болотом

01 декабря 2019 17:27
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Новости Беларуси. От безвизового Бреста – точки выезда – до места, где нас встретила лодка – 300 километров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Водный марш-бросок по Припяти. Рассказываем про уникальный комплекс в Столинском районе, окружённый рекой и болотом -1

Не каждый путешественник, который только открывает для себя Беларусь, отважится на такой «марш-бросок» по Средней Припяти. Туристический комплекс как остров полностью окружен водой – рекой и болотом. При строительстве ориентировались на иностранцев – поляков, литовцев, немцев. Но заинтресовались и белорусы.

Водный марш-бросок по Припяти. Рассказываем про уникальный комплекс в Столинском районе, окружённый рекой и болотом -4

Водный марш-бросок по Припяти. Рассказываем про уникальный комплекс в Столинском районе, окружённый рекой и болотом -6

Евгений Кулеш, заместитель управляющего туристического комплекса:
Когда приезжают, многие даже не знают – думают, просто домик охотника какой-нибудь, не догадываются, что они в Беларуси. Когда хвалятся другим – пишут в отзывах: а ты где, в Италии? А оказывается, в Беларуси.

Водный марш-бросок по Припяти. Рассказываем про уникальный комплекс в Столинском районе, окружённый рекой и болотом -9

Водный марш-бросок по Припяти. Рассказываем про уникальный комплекс в Столинском районе, окружённый рекой и болотом -11

Находчивые полешуки умудряются продавать даже природное явление – весенний белорусский паводок.

Водный марш-бросок по Припяти. Рассказываем про уникальный комплекс в Столинском районе, окружённый рекой и болотом -14

Водный марш-бросок по Припяти. Рассказываем про уникальный комплекс в Столинском районе, окружённый рекой и болотом -16

На фото видно, как весной приходит вода. Но она не пугает наших туристов, а наоборот привлекает.

Водный марш-бросок по Припяти. Рассказываем про уникальный комплекс в Столинском районе, окружённый рекой и болотом -19

Вода здесь поднимается на три с половиной метра. Основное здание приподнято на каменных сваях, как в Венеции, чтобы избежать подтопления.

Водный марш-бросок по Припяти. Рассказываем про уникальный комплекс в Столинском районе, окружённый рекой и болотом -22

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Почувствовать себя полесским Робинзоном. Добраться до этого места по суше невозможно, только на лодках или катерах. Оно затерялось среди вод Припяти. В километре  граница Столинского района. Здесь начинается моя малая родина.

Водный марш-бросок по Припяти. Рассказываем про уникальный комплекс в Столинском районе, окружённый рекой и болотом -25

На безвизовых туристов на Полесье рассчитывать не приходится – их маршруты пролегают западнее. Зато в помощь «сарафанное радио».

Водный марш-бросок по Припяти. Рассказываем про уникальный комплекс в Столинском районе, окружённый рекой и болотом -28

Европейцы едут сюда наугад – в поисках нетронутой природы. А когда вместе с ней находят и достойный сервис, на один свой положительный отзыв привозят десятерых знакомых.

Водный марш-бросок по Припяти. Рассказываем про уникальный комплекс в Столинском районе, окружённый рекой и болотом -31

Алексей Михлюк, владелец агроусадьбы:
Наших гостей ждут комфортные номера, где можно уютно отдохнуть. В каждом номере есть вид на реку Льву, дальше находится заказник «Ольманские болота».

Водный марш-бросок по Припяти. Рассказываем про уникальный комплекс в Столинском районе, окружённый рекой и болотом -34

Их называют «легкими Европы», а еще сокровищницей белорусской природы. Два года назад в деревеньке Кошара в считанных метрах от полесской Амазонии – реки Львы и топей Ольманских болот – появился «остров цивилизации». Здесь обогреют, накормят, организуют охоту, сплав или рыбалку. Одним словом отнесутся «как к своему», что в характере местных.

Водный марш-бросок по Припяти. Рассказываем про уникальный комплекс в Столинском районе, окружённый рекой и болотом -37

Алексей Михлюк:
Мы видим, что безвизовый въезд распространяется на многие регионы. Считаем, что имеем полное право рассчитывать точно на такие же услуги. Потому что здесь большой потенциал и у нашего географического расположения, чтобы посетить и включить нас в список этих территорий. Потому что есть что предложить, есть что показать людям, есть что людям здесь увидеть.

# Туризм # общество # Евгений Кулеш # Кристина Протосовицкая # Алексей Михлюк # Фотофакт

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