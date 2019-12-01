Водный марш-бросок по Припяти. Рассказываем про уникальный комплекс в Столинском районе, окружённый рекой и болотом

Новости Беларуси. От безвизового Бреста – точки выезда – до места, где нас встретила лодка – 300 километров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Не каждый путешественник, который только открывает для себя Беларусь, отважится на такой «марш-бросок» по Средней Припяти. Туристический комплекс как остров полностью окружен водой – рекой и болотом. При строительстве ориентировались на иностранцев – поляков, литовцев, немцев. Но заинтресовались и белорусы.

Евгений Кулеш, заместитель управляющего туристического комплекса:

Когда приезжают, многие даже не знают – думают, просто домик охотника какой-нибудь, не догадываются, что они в Беларуси. Когда хвалятся другим – пишут в отзывах: а ты где, в Италии? А оказывается, в Беларуси.

Находчивые полешуки умудряются продавать даже природное явление – весенний белорусский паводок.

На фото видно, как весной приходит вода. Но она не пугает наших туристов, а наоборот привлекает.

Вода здесь поднимается на три с половиной метра. Основное здание приподнято на каменных сваях, как в Венеции, чтобы избежать подтопления.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Почувствовать себя полесским Робинзоном. Добраться до этого места по суше невозможно, только на лодках или катерах. Оно затерялось среди вод Припяти. В километре – граница Столинского района. Здесь начинается моя малая родина.

На безвизовых туристов на Полесье рассчитывать не приходится – их маршруты пролегают западнее. Зато в помощь «сарафанное радио».

Европейцы едут сюда наугад – в поисках нетронутой природы. А когда вместе с ней находят и достойный сервис, на один свой положительный отзыв привозят десятерых знакомых.

Алексей Михлюк, владелец агроусадьбы:

Наших гостей ждут комфортные номера, где можно уютно отдохнуть. В каждом номере есть вид на реку Льву, дальше находится заказник «Ольманские болота».

Их называют «легкими Европы», а еще сокровищницей белорусской природы. Два года назад в деревеньке Кошара в считанных метрах от полесской Амазонии – реки Львы и топей Ольманских болот – появился «остров цивилизации». Здесь обогреют, накормят, организуют охоту, сплав или рыбалку. Одним словом отнесутся «как к своему», что в характере местных.