Прямой эфир

«Мы хотели удивить друга». Студенты из Индии приехали в Брест, чтобы поучаствовать в жутком квесте

01 декабря 2019 17:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сегодня стратегия белорусской власти – дать возможность заработать на сфере услуг всем областям страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Мы хотели удивить друга». Студенты из Индии приехали в Брест, чтобы поучаствовать в жутком квесте-1

Для этого регионам не всегда нужна даже инфраструктура.

Водный марш-бросок по Припяти. Рассказываем про уникальный комплекс в Столинском районе, окружённый рекой и болотом

Иностранцы платят брестчанам за то, что те их пугают до полусмерти.

«Мы хотели удивить друга». Студенты из Индии приехали в Брест, чтобы поучаствовать в жутком квесте-4

В заброшенном профилактории восьмидесятых годов проводят квесты. За последние месяцы приток иностранцев увеличился – подсказки и таблички перевели на английский.

Шинат приехал с друзьями из Индии. Молодые люди учатся на врачей.

«Мы хотели удивить друга». Студенты из Индии приехали в Брест, чтобы поучаствовать в жутком квесте-7

«Мы хотели удивить друга». Студенты из Индии приехали в Брест, чтобы поучаствовать в жутком квесте-9

Монделье Шинат, турист (Индия):
Мы не первые, кто презжает именно сюда. Нам сказали, что это захватывающе. Мы хотели удивить нашего друга. У него день рождения. Мы подготовили такой «пугающий» подарок. Утром были в крепости. Увидели монумент и церковь. Брест очень красивый. Мы счастливы, что проделали это путешествие.

# Туризм # общество # Монделье Шинат # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как Елизарьев отнёсся к показу «Лебединого озера» по ТВ во время путча
01 декабря 2019 15:37

Как Елизарьев отнёсся к показу «Лебединого озера» по ТВ во время путча

Елизарьев о еде: «Рыбу очень люблю. Я на море родился, поэтому у меня это всегда в предпочтении»
01 декабря 2019 15:28

Елизарьев о еде: «Рыбу очень люблю. Я на море родился, поэтому у меня это всегда в предпочтении»

Варежковый полумарафон. Почему он так называется и как появился?
01 декабря 2019 12:09

Варежковый полумарафон. Почему он так называется и как появился?