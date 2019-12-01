«Мы хотели удивить друга». Студенты из Индии приехали в Брест, чтобы поучаствовать в жутком квесте

Новости Беларуси. Сегодня стратегия белорусской власти – дать возможность заработать на сфере услуг всем областям страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Сегодня стратегия белорусской власти – дать возможность заработать на сфере услуг всем областям страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Для этого регионам не всегда нужна даже инфраструктура.
Водный марш-бросок по Припяти. Рассказываем про уникальный комплекс в Столинском районе, окружённый рекой и болотом
Иностранцы платят брестчанам за то, что те их пугают до полусмерти.
В заброшенном профилактории восьмидесятых годов проводят квесты. За последние месяцы приток иностранцев увеличился – подсказки и таблички перевели на английский.
Шинат приехал с друзьями из Индии. Молодые люди учатся на врачей.
Монделье Шинат, турист (Индия):
Мы не первые, кто презжает именно сюда. Нам сказали, что это захватывающе. Мы хотели удивить нашего друга. У него день рождения. Мы подготовили такой «пугающий» подарок. Утром были в крепости. Увидели монумент и церковь. Брест очень красивый. Мы счастливы, что проделали это путешествие.