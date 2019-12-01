«Мы хотели удивить друга». Студенты из Индии приехали в Брест, чтобы поучаствовать в жутком квесте

Новости Беларуси. Сегодня стратегия белорусской власти – дать возможность заработать на сфере услуг всем областям страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Для этого регионам не всегда нужна даже инфраструктура. Водный марш-бросок по Припяти. Рассказываем про уникальный комплекс в Столинском районе, окружённый рекой и болотом Иностранцы платят брестчанам за то, что те их пугают до полусмерти.

В заброшенном профилактории восьмидесятых годов проводят квесты. За последние месяцы приток иностранцев увеличился – подсказки и таблички перевели на английский. Шинат приехал с друзьями из Индии. Молодые люди учатся на врачей.