Он прыгал с высоты 207 метров и летал на истребителе. Как белорус пробует разные экстремальные виды активностей

Алесь Шуппо перепробовал разные виды активностей. В этом списке – дрифт на МАЗе, ралли, прыжки с парашютом, восхождение на Эльбрус, полёт на параплане в Чегемском ущелье, тест-драйв спорткаров в Дубае. Молодой человек попробовал почти всё. Лишь в этом году любитель экстрима объездил с десяток стран.

Алесь Шуппо, путешественник-экстремал: У меня есть страх высоты. В этом году я был в Сочи и решил пойти своему страху навстречу и сделать прыжок с банджи, с высоты 207 метров – это практически самая высокая точка в мире. Это было не так просто, это было очень ярко и запомнится точно на всю жизнь. Есть видеоролик всех эмоций.

Мужчина не из числа коллекционеров. За магнитами, статуэтками дельфинов и тапочками из отеля не гонится. Парень путешествует ради новых знакомств и ярких впечатлений.

Алесь Шуппо: Пару месяцев назад у меня был опыт: я летал на истребителе. Даже мне самому удалось сделать мертвую петлю – это когда сам истребитель ворочается на 360 градусов вправо и влево.

Белорусские туроператоры предлагают больше 100 вариантов активного отдыха. Самые популярные направления: Африка и Азия. Канатный мост через пропасть, зона отчуждения и плавание с крокодилами. По словам экспертов, Непал – рай на Земле для любителей экстрима.

Владимир Клюйков, директор туристической компаний:

Это страна, которая может дать максимально интересное путешествие в горах разного уровня: от сложнейших восхождений на Эверест до простых трекингов на 3-4 дня – все это в Гималаях. Есть возможность активничать на горных велосипедах, прыгать с банджи, заниматься рафтингом – это сплав по горным рекам. Непал по концентрации активностей я бы назвал самой интересной страной.