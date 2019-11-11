28 бесплатных процедур. Почему стоит отдохнуть в санатории «Ружанский» зимой
В «Ружанском» всегда тепло, независимо от погоды за окном. В хвойном лесном массиве, который окружает этот знаменитый санаторий, найдутся и черника, и грибы, и лечебный воздух, а еще отличная лечебная база и достопримечательности.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор ОАО «Ружанский» – Владимир Карпечкин и начальник отдела маркетинга ОАО «Ружанский» – Наталия Нашилова.
Есть ли какие-то праздничные новогодние скидки?
Наталия Нашилова, начальник отдела маркетинга ОАО «Ружанский»:
Когда вы приобретаете или бронируете путевку на нашем сайте за три дня до заезда, вы приобретаете до 50% скидку, также есть 50% скидка на горящую путевку, она считается за три дня.
Для больших компаний, для групповых заездов тоже есть определенные скидки: от 12 до 20 человек – 10% скидка, свыше 20 человек – 15% скидка.
У нас появилась акция «Зимнее преображение». Это немного иная акция, в зависимости от того, на какой период вы приобретаете путевку. Если путевка на 7-9 дней, вы получаете бесплатно дополнительно 9 процедур. Если путевка на максимальный период: 19-21 день, сюда входит 28 бесплатных процедур.
Появилось ли у вас что-то новое?
Владимир Карпечкин, директор ОАО «Ружанский»:
У нас планируется в ближайшем будущем такое направление, как реабилитация, его практические нет у наших коллег. Также разрабатываются всевозможные программные комплексы по программе омоложения. Мы над этим очень активно работаем.
Мы открываем салон красоты для женщин. Находясь в санатории, женщина может сделать себе маникюр, педикюр и сделать какие-то маски.
Наталия Нашилова:
У нас также есть акция «SPA-выходные в Ружанском» с 15% скидкой, и часто болеющий ребенок тоже с 15% от максимальной стоимости путевки.
*На правах рекламы.