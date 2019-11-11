28 бесплатных процедур. Почему стоит отдохнуть в санатории «Ружанский» зимой

В «Ружанском» всегда тепло, независимо от погоды за окном. В хвойном лесном массиве, который окружает этот знаменитый санаторий, найдутся и черника, и грибы, и лечебный воздух, а еще отличная лечебная база и достопримечательности.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор ОАО «Ружанский» – Владимир Карпечкин и начальник отдела маркетинга ОАО «Ружанский» – Наталия Нашилова.

Есть ли какие-то праздничные новогодние скидки?

Наталия Нашилова, начальник отдела маркетинга ОАО «Ружанский»:

Когда вы приобретаете или бронируете путевку на нашем сайте за три дня до заезда, вы приобретаете до 50% скидку, также есть 50% скидка на горящую путевку, она считается за три дня.

Для больших компаний, для групповых заездов тоже есть определенные скидки: от 12 до 20 человек – 10% скидка, свыше 20 человек – 15% скидка.