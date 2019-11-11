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28 бесплатных процедур. Почему стоит отдохнуть в санатории «Ружанский» зимой

11 ноября 2019 09:09
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В «Ружанском» всегда тепло, независимо от погоды за окном. В хвойном лесном массиве, который окружает этот знаменитый санаторий, найдутся и черника, и грибы, и лечебный воздух, а еще отличная лечебная база и достопримечательности.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор ОАО «Ружанский» – Владимир Карпечкин и начальник отдела маркетинга ОАО «Ружанский» – Наталия Нашилова.

Есть ли какие-то праздничные новогодние скидки?

Наталия Нашилова, начальник отдела маркетинга ОАО «Ружанский»:
Когда вы приобретаете или бронируете путевку на нашем сайте за три дня до заезда, вы приобретаете до 50% скидку, также есть 50% скидка на горящую путевку, она считается за три дня.

Для больших компаний, для групповых заездов тоже есть определенные скидки: от 12 до 20 человек – 10% скидка, свыше 20 человек – 15% скидка.

28 бесплатных процедур. Почему стоит отдохнуть в санатории «Ружанский» зимой-1

У нас появилась акция «Зимнее преображение». Это немного иная акция, в зависимости от того, на какой период вы приобретаете путевку. Если путевка на 7-9 дней, вы получаете бесплатно дополнительно 9 процедур. Если путевка на максимальный период: 19-21 день, сюда входит 28 бесплатных процедур.

Появилось ли у вас что-то новое?

Владимир Карпечкин, директор ОАО «Ружанский»:
У нас планируется в ближайшем будущем такое направление, как реабилитация, его практические нет у наших коллег. Также разрабатываются всевозможные программные комплексы по программе омоложения. Мы над этим очень активно работаем.

28 бесплатных процедур. Почему стоит отдохнуть в санатории «Ружанский» зимой-4

Мы открываем салон красоты для женщин. Находясь в санатории, женщина может сделать себе маникюр, педикюр и сделать какие-то маски.

Наталия Нашилова:
У нас также есть акция «SPA-выходные в Ружанском» с 15% скидкой, и часто болеющий ребенок тоже с 15% от максимальной стоимости путевки.

*На правах рекламы.

# Реклама # Туризм # Владимир Карпечкин # Наталия Нашилова # Фотофакт

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