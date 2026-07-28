Лесная романтика, босоногий релакс и гостевой домик – все о новой экотропе «Белое озеро»

Лесная романтика и ключ гармонии. Продолжаем полесские приключения на одноименной экотропе «Белое озеро». Ее открыли для туристов совсем недавно. Дизайн приятный. Для комфорта дорожка услана щепой. Зеленый маршрут всего 750 метров, рассказали в программе «Путёвка BY». Полесские тропики! Побывали в заказнике «Средняя Припять» и посмотрели на уникальные растения.

Здесь вы откроете для себя мир белорусской природы совершенно по-новому. Познавательные стенды познакомят с миром флоры и фауны, опасными для жизни человека насекомыми, следами диких животных и таинственной лесной мифологией. Вы узнаете, как важную роль играет мертвая древесина и почему лес – это не парк.

Правило одно: заряжаться хорошим настроением и делать шикарные снимки. Кстати, для желающих остановиться есть гостевой домик. До озера – рукой подать. Билет в рай! Клубничный рай и город железнодорожников! Рассказываем необычные факты о Лунинце.