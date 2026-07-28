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Лесная романтика, босоногий релакс и гостевой домик – все о новой экотропе «Белое озеро»

28 июля 2026 16:00
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Лесная романтика и ключ гармонии. Продолжаем полесские приключения на одноименной экотропе «Белое озеро». Ее открыли для туристов совсем недавно. Дизайн приятный. Для комфорта дорожка услана щепой. Зеленый маршрут всего 750 метров, рассказали в программе «Путёвка BY». 

Полесские тропики! Побывали в заказнике «Средняя Припять» и посмотрели на уникальные растения.

Лесная романтика, босоногий релакс и гостевой домик – все о новой экотропе «Белое озеро»-2

Здесь вы откроете для себя мир белорусской природы совершенно по-новому. Познавательные стенды познакомят с миром флоры и фауны, опасными для жизни человека насекомыми, следами диких животных и таинственной лесной мифологией. Вы узнаете, как важную роль играет мертвая древесина и почему лес – это не парк. 

Лесная романтика, босоногий релакс и гостевой домик – все о новой экотропе «Белое озеро»-4

Правило одно: заряжаться хорошим настроением и делать шикарные снимки. Кстати, для желающих остановиться есть гостевой домик. До озера – рукой подать. Билет в рай!

Клубничный рай и город железнодорожников! Рассказываем необычные факты о Лунинце.

Лесная романтика, босоногий релакс и гостевой домик – все о новой экотропе «Белое озеро»-6

Сейчас мы подходим к нашей босоногой тропе. Настя, может вы желаете пройтись?
Только если вы согласитесь. 
Легко! 
Как ощущения? 
Ощущения массажа. Отдыхает каждая точечка. Какая прелесть. Релакс.

Этому озеру 250 тыс. лет! Окунулись в атмосферу полесской ривьеры в Лунинецком районе.

# природа Беларуси # Природа и человек # Туризм

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