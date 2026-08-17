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153 тыс. безвизовых туристов – и это только начало! Узнали, чем Беларусь привлекает гостей

17 августа 2026 17:07
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Как развивается туризм в Беларуси? Где добавляем, а где еще есть пробелы? Какие виды отдыха в нашей стране популярны у туристов? Почему сервис не всегда отвечает ожиданиям и как исправляют ситуацию? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили не только развлекательный и познавательный аспект, но и экономический. 

Алена Сырова, СТВ:
В ГПК сказали о том, что с начала 2026 года Беларусь посетили более 153 000 иностранцев без виз. Много это или мало? 

153 тыс. безвизовых туристов – и это только начало! Узнали, чем Беларусь привлекает гостей-2

Кирилл Машарский, директор Национального агентства по туризму:
Необходимо прибавлять. Здесь потенциал очень серьезный, и режим безвиза очень востребованным является, мы должны эту историю продвигать. Необходимо нам диверсифицировать услуги. Мы стимулировали приезды из других государств в нашу страну, мы по этим рынкам будем работать. Национальное агентство по туризму будет стараться бить точно в цель и работать по тем рынкам, где у нас есть прямое авиасообщение, где есть необходимые услуги. Если есть уже безвиз – это хорошо, если его нет, над этим нужно опять же нам работать.

Кирилл Казаков, СТВ:
Большинство людей, которые сейчас посещают нашу страну, – это россияне. Ваша фраза о том, что «Минск-Мир» – в шутку сказано – это такое «посольство России». Их-то посчитать мы не можем, они в основном неорганизованные, но хотя бы есть приблизительная цифра, сколько их приезжает?

Подробности смотрите в видео.

153 тыс. безвизовых туристов – и это только начало! Узнали, чем Беларусь привлекает гостей-4

Кирилл Машарский:
Не хочется гадать. Например, в коллективных средствах размещения за 2025 год мы знаем, что у нас было 1,5 миллиона россиян. Организованных туристов у нас в целом, если брать и других, это порядка 650 000, но это организованных. Вы справедливо отметили, что у нас очень большой поток именно неорганизованных туристов. Нам нужно работать, чтобы мы их видели и понимали, куда они едут и что их интересует.

Вместе с тем я бы отметил, что мы видим устойчивую тенденцию – иностранные граждане, приезжая к нам, начали расслаиваться по стране. Раньше они концентрировались исключительно в столице. Сейчас их интересует агроэкотуризм – это мировая тенденция, и мы эту тенденцию будем развивать и масштабировать. Потому что все живут в каменных джунглях, испытывают такое серьезное давление, и все выбираются на природу, чтобы провести хорошее время. У нас просто идеальные условия для этого. У нас огромное количество природоохранных территорий, уникальные леса, заповедники, где можно восстановиться и пройти эмоциональную реабилитацию.

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# ГУ «Национальное агентство по туризму» # Беларусь-Россия # Государственный пограничный комитет Республики Беларусь # Туризм

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