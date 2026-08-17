153 тыс. безвизовых туристов – и это только начало! Узнали, чем Беларусь привлекает гостей

Как развивается туризм в Беларуси? Где добавляем, а где еще есть пробелы? Какие виды отдыха в нашей стране популярны у туристов? Почему сервис не всегда отвечает ожиданиям и как исправляют ситуацию? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили не только развлекательный и познавательный аспект, но и экономический. Алена Сырова, СТВ:

В ГПК сказали о том, что с начала 2026 года Беларусь посетили более 153 000 иностранцев без виз. Много это или мало?

Кирилл Машарский, директор Национального агентства по туризму:

Необходимо прибавлять. Здесь потенциал очень серьезный, и режим безвиза очень востребованным является, мы должны эту историю продвигать. Необходимо нам диверсифицировать услуги. Мы стимулировали приезды из других государств в нашу страну, мы по этим рынкам будем работать. Национальное агентство по туризму будет стараться бить точно в цель и работать по тем рынкам, где у нас есть прямое авиасообщение, где есть необходимые услуги. Если есть уже безвиз – это хорошо, если его нет, над этим нужно опять же нам работать. Кирилл Казаков, СТВ:

Большинство людей, которые сейчас посещают нашу страну, – это россияне. Ваша фраза о том, что «Минск-Мир» – в шутку сказано – это такое «посольство России». Их-то посчитать мы не можем, они в основном неорганизованные, но хотя бы есть приблизительная цифра, сколько их приезжает? Подробности смотрите в видео.