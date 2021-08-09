Золото, три серебра и три бронзы. Подводим итоги выступления белорусов на ОИ в Токио

Новости Беларуси. XXXII летние Олимпийские игры в Токио стали историей. Миру они запомнятся своей неоднозначностью, жесткими антиковидными ограничениями и, конечно, результатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 16 соревновательных дней было побито множество олимпийских и даже мировых рекордов. Национальная команда Беларуси тоже доставила немало поводов для радости и восхищения. Давайте вместе вспомним самые яркие для нас события.

Воскресенье. 25 июля. 3 часа то ли ночи, то ли утра по минскому времени. Большинство жителей Синеокой спит. А лучницы в Токио пишут историю. Наше женское трио, впервые получившее право выступить в команде на Олимпиаде, блестяще движется по сетке. Мы не замечаем Китай, легко проходим Японию и лишь в полуфинале уступаем Корее. Той самой, которая через пару часов возьмет золото в турнире сборных, а также соберет все первые места в личном зачете, за исключением мужской одиночки. Затем была дуэль за бронзу с немками. В ней белоруски, к сожалению, уступили. Но давайте будем честны: Анна Марусова, Карина Деминская и Карина Козловская прыгнули выше головы. До пьедестала Олимпиады им было рукой подать. При этом в фаворитках они явно не ходили.

Затем начались мучительные дни ожиданий. Они тянулись, казалось, вечность. Мы пересматривали протоколы, делали прогнозы и надеялись. Да, белорусы соревновались ежедневно. Но успехи были скорее локальными. То порадуют теннисисты, как например, Илья Ивашко, пройдя более рейтингового и легендарного Монфиса. То отлично заявят о себе боксеры, выигрывая всухую и отправляя соперника в нокаут. Но не было главного – наград. Злые языки начали говорить о провале. Однако если вспомнить опыт участия в предыдущих Олимпиадах, то становится понятно, что наше время наступает на 7-8-й дни. Так было и в этот раз.

Суббота, 31 июля. Ранее утро. Квалификация у прыгунов на батуте. Право выступить в финале получают два белоруса. Олимпийский чемпион Рио Владислав Гончаров выходит в восьмерку лучших со второго места. Его опережает молодой и амбициозный Иван Литвинович, обладатель серебра на «мире». Финал идет своим чередом. Литвинович выступает последним. Уже на тот момент становится ясно – у нас сто процентов будет медаль. Но какая именно? Высоченные прыжки, колоссальная сложность, идеальная техника исполнения и вдруг ошибка, которую непостижимым образом удается исправить. Секунды до появления оценок кажутся годами. И вот оно – олимпийское золото. Иван Литвинович – самый лучший батутист планеты.

Медальный почин был продолжен в первый день августа. Максим Недосеков завоевывает бронзу в прыжках в высоту. Но путь на пьедестал не был безоблачным. Каким-то неимоверным образом белорус умудряется не взять с первого раза смехотворные для него 2.19. Вторая осечка случается на 2.35. Главные конкуренты – итальянец и катарец прыгают чисто. Недосеков идет ва-банк. И пропускает эту высоту, оставляя попытки на потом. 2.37. Все справляются сходу. Причем соперники ставят личные рекорды. 2.39 не покорились никому. Получается, что три человека показывают почти одинаковый результат. Почти потому, что белорус затратил большее число попыток. Ему отходит бронза. А олимпийскими чемпионами становятся представители Италии и Катара.

И вновь тяготное безмедальное затишье. Белорусы появляются в финалах то в плавании, то в легкой атлетике, то в гребле. Но дотянуться до такого заветного пьедестала никак не можем. 4 августа – наш день. Ирина Курочкина выходит в финал в женской борьбе. Это – гарантированное серебро. Главная схватка назначена на следующий день. Соперница – боевая японка Каваи. Белоруска постоянно ищет «ключи» но, увы, не находит. Поражение. Но первое серебро и третья по счету награда отправляются в копилку нашей сборной.

Как выяснится чуть позже, именно борцы станут самыми успешными среди белорусской делегации в Токио. Расцвет придется на 14-й соревновательный день. День один – медали две. Серебро завоевывает Магомедхабиб Кадимагомедов. В финале он сражался с представителем России. Победить хотелось неимоверно. Но класс оппонента сказался. В итоге – вторая позиция на пьедестале и ощущение недосказанности. Магомедхабиб Кадимагомедов о серебре на ОИ в Токио: считаю, что не все сделал, поэтому чуть расстроен

Зато запредельное счастье после схватки излучала Ванесса Колодинская, которая оспаривала бронзу. Такой красивой борьбы не приходилось видеть давно. Минута на разведку, 20 секунд на оценку позиции и сверхскоростной прием. Кажется, американка даже не поняла как очутилась на лопатках. Она попыталась было вырваться. Но очень быстро сдалась. Колодинская вцепилась в захват намертво. Бронза.

В предпоследний соревновательный день гребцы вспомнили, зачем приехали в Токио. Свое веское слово сказала женская байдарка-четверка. Этот коллектив давно и прочно влился в элитную компанию экипажей. И свою силу наконец показал. Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Маргарита Махнева и Надежда Попок пересекли финишную черту вторыми. Эта награда стала для Беларуси 6-й.

А черту подвела Алина Горносько в индивидуальном многоборье у гимнасток. Этот вид программы – самый сложный и почетный. И, учитывая конкуренцию, пьедестал виделся почти недосягаемым. Но ученица Марины Лобач собрала всю волю в кулак и выдала потрясающее выступление. Дело оставалось за судьями. Им композиции тоже пришлись по душе, и у нас – третья сумма баллов. В итоговом зачете Горносько обошла даже Арину Аверину, которая считалась непобедимой. К слову, россиянки впервые с 1996 года остались без золота в этом виде программы. Лучшей стала спортсменка из Израиля.