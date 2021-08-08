Магомедхабиб Кадимагомедов о серебре на ОИ в Токио: считаю, что не всё сделал, поэтому чуть расстроен

Магомедхабиб Кадимагомедов, серебряный призер Олимпийских игр:

Очень долгое время об этом думал, и серебро – это для кого-то, может, такой успех, но для меня это так… Считаю, что не все сделал, поэтому чуть расстроен. Видимо, в первый день я выложился, и так как у меня были неплохие соперники, эмоционально и подустал, может. На второй день чуть не хватило меня. Я думал, уверен был, что я выиграю, но почему-то оказался пустым.