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Магомедхабиб Кадимагомедов о серебре на ОИ в Токио: считаю, что не всё сделал, поэтому чуть расстроен

08 августа 2021 11:32
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Новости Беларуси. Призеров Олимпиады в Токио встречали в Национальном аэропорту Минск. Белорусские борцы Ирина Курочкина, Магомедхабиб Кадимагомедов и Ванесса Колодинская вернулись домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Магомедхабиб Кадимагомедов о серебре на ОИ в Токио: считаю, что не всё сделал, поэтому чуть расстроен-1

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Борец Магомедхабиб Кадимагомедов уже настроен на новые золотые победы. В поединке за чемпионский титул спортсмен уступил россиянину Заурбеку Сидакову.

Магомедхабиб Кадимагомедов о серебре на ОИ в Токио: считаю, что не всё сделал, поэтому чуть расстроен-3

Магомедхабиб Кадимагомедов, серебряный призер Олимпийских игр: 
Очень долгое время об этом думал, и серебро – это для кого-то, может, такой успех, но для меня это так… Считаю, что не все сделал, поэтому чуть расстроен. Видимо, в первый день я выложился, и так как у меня были неплохие соперники, эмоционально и подустал, может. На второй день чуть не хватило меня. Я думал, уверен был, что я выиграю, но почему-то оказался пустым.

Магомедхабиб Кадимагомедов о серебре на ОИ в Токио: считаю, что не всё сделал, поэтому чуть расстроен-5

Ирина Курочкина: психологически очень было тяжело, это мои первые Олимпийские игры

Борец намерен некоторое время отдохнуть и начать подготовку к чемпионату мира в Норвегии.

# Олимпиада 2020 # Магомедхабиб Кадимагомедов # Заурбек Сидаков

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