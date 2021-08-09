После Олимпиады будут отдыхать. Посмотрите, как в аэропорту встретили белорусских байдарочниц

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Мы в Национальном аэропорту Минск, здесь приземлился самолет из Японии, на борту наши олимпийцы, наша женская байдарка-четверка. На дистанции 500 метров на летних Олимпийских играх в Токио они заняли второе почетное место, тем самым положили в белорусскую медальную копилку серебро. Если эмоции от победы за время долгого перелета уже поутихли, то здесь по приезду они взыграли с новой силой. Спортсменок встречали крепкими объятиями, рукопожатиями, поздравлениями. Неравнодушные белорусы, друзья и родные, все самые близкие. Вот они, первые мгновения на родной земле. Предлагаю посмотреть, как это было.

Вероника Кудринецкая:

Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Попок всю дистанцию держались в лидерской группе и прошли итоговую гонку в Токио за 1 минуту 36,073 секунды. Уступив лишь титулованным венгеркам во главе с Данутой Козак. В этих соревнованиях бронза отправилась в копилку польской дружины. А мы пообщались со спортсменками сразу по прилету и узнали, каких трудов стоило серебро в Токио, предлагаю послушать из первых уст.

Маргарита Махнева: «Наша задача была не думать о том, что это масштабные соревнования, а сделать свое дело»