Прямой эфир

После Олимпиады будут отдыхать. Посмотрите, как в аэропорту встретили белорусских байдарочниц

09 августа 2021 10:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Наши спортсмены продолжают возвращаться на родину. В эти минуты в Национальном аэропорту Минск встречают байдарочниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После Олимпиады будут отдыхать. Посмотрите, как в аэропорту встретили белорусских байдарочниц-1

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Мы в Национальном аэропорту Минск, здесь приземлился самолет из Японии, на борту наши олимпийцы, наша женская байдарка-четверка. На дистанции 500 метров на летних Олимпийских играх в Токио они заняли второе почетное место, тем самым положили в белорусскую медальную копилку серебро. Если эмоции от победы за время долгого перелета уже поутихли, то здесь по приезду они взыграли с новой силой. Спортсменок встречали крепкими объятиями, рукопожатиями, поздравлениями. Неравнодушные белорусы, друзья и родные, все самые близкие. Вот они, первые мгновения на родной земле. Предлагаю посмотреть, как это было.

Вероника Кудринецкая:
Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Попок всю дистанцию держались в лидерской группе и прошли итоговую гонку в Токио за 1 минуту 36,073 секунды. Уступив лишь титулованным венгеркам во главе с Данутой Козак. В этих соревнованиях бронза отправилась в копилку польской дружины. А мы пообщались со спортсменками сразу по прилету и узнали, каких трудов стоило серебро в Токио, предлагаю послушать из первых уст.

Маргарита Махнева: «Наша задача была не думать о том, что это масштабные соревнования, а сделать свое дело»

После Олимпиады будут отдыхать. Посмотрите, как в аэропорту встретили белорусских байдарочниц-4

Вероника Кудринецкая:
Лето для гребцов самое горячее время, не до отпуска. Хотя девушки в интервью признались, что некоторое время после Олимпиады они все-таки дадут себе отдохнуть. Гонка была действительно сложной. Следующий крупный и решающий турнир ждет их в Париже. Они уже скоро начнут подготовку к нему. И если учесть, что в Рио у нашей четверки была бронза, сейчас в Токио серебро, то через четыре года в пору замахнуться на золото. К слову, надо отметить, что на всех летних Олимпийских играх у наших отлетов 86 медалей, 12 из них в общую копилку принесли именно гребцы. Наша флотилия, если можно так выразиться,  ударная сила олимпийской сборной.

# Олимпиада 2020 # Ольга Худенко # Марина Литвинчук # Маргарита Махнева # Надежда Попок # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На Играх выступало девять пар близнецов. Самые интересные факты из Олимпиады в Токио
08 августа 2021 20:33

На Играх выступало девять пар близнецов. Самые интересные факты из Олимпиады в Токио

«Скажу честно, все думали, настраивались на золото, верили, что будет». Иван Янковский о выступлении белорусских борцов в Токио
08 августа 2021 20:26

«Скажу честно, все думали, настраивались на золото, верили, что будет». Иван Янковский о выступлении белорусских борцов в Токио

Итоги Олимпиады в Токио. Рассказываем о главных достижениях белорусских спортсменов
08 августа 2021 19:40

Итоги Олимпиады в Токио. Рассказываем о главных достижениях белорусских спортсменов