Маргарита Махнева: «Наша задача была не думать о том, что это масштабные соревнования, а сделать своё дело»

Новости Беларуси. Наши спортсмены продолжают возвращаться на родину. В эти минуты в Национальном аэропорту «Минск» встречают байдарочниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маргарита Махнева, серебряный призер Олимпийских игр:

Наша задача была просто не думать о том, что это такие масштабные соревнования, а встать, сделать свое дело так, как мы умеем, может быть, даже чуточку лучше – что у нас и получилось.