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Маргарита Махнева: «Наша задача была не думать о том, что это масштабные соревнования, а сделать своё дело»

09 августа 2021 10:34
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Новости Беларуси. Наши спортсмены продолжают возвращаться на родину. В эти минуты в Национальном аэропорту «Минск» встречают байдарочниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маргарита Махнева: «Наша задача была не думать о том, что это масштабные соревнования, а сделать своё дело»-1

Маргарита Махнева, серебряный призер Олимпийских игр:
Наша задача была просто не думать о том, что это такие масштабные соревнования, а встать, сделать свое дело так, как мы умеем, может быть, даже чуточку лучше – что у нас и получилось.

# Олимпиада 2020 # Маргарита Махнева # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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