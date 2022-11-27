«Здесь столько звёзд!». Рассказываем о турнире «Сила традиций», на который привезли даже «Барселону»

Перемещаемся в спортивную обитель, а вместе с нами без преувеличения тысяча участников и гостей. Карелин – гвоздь программы. Он умудрился привезти к себе домой «Барселону»!

Олимпийские игры «Барселона-1992» отметились выдающимися выступлениями спортсменов стран СНГ. Первое общекомандное место, 112 медалей, 45 – наивысшей пробы. Пять золотых наград в разных видах спорта взяли сибиряки. Борцы заставили вздрогнуть испанский ковер, классики взяли девять медалей, три из которых – золото. Саша Карелин повторил свой успех Сеула.

Русские, белорусы, казахи, армяне – в той команде не делили. Это была единая дружная семья с девизом «Мы сильны, когда мы вместе».

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Конечно, впечатления очень приятные, очень хорошие от той атмосферы, которая сейчас здесь царит. Здесь столько звезд, олимпийских чемпионов, чемпионов мира. Конечно, для молодежи, для наших ребят бороться под пристальным вниманием таких мастеров очень дорогого стоит. Спустя 30 лет, все эти борцы, ковер, талисман и другое были доставлены в Новосибирск на юбилей!

Игорь Каныгин, серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе:

Сегодня я лет на 30 помолодел, потому что та борьба, которая была, я увидел сегодня этих людей. Правда, немножко располневших. Они удивляются: ты чего не меняешься? Я говорю: работаю над собой. Во всяком случае, у меня сегодня праздник. В арене «Локомотив», забитой до отказа, рукоплескали победным летописцам юные спортсмены.

«Сила традиций» – турнир для них. 15-летние мальчишки сошлись стенка на стенку, дабы определить на борцовском ковре лучших. Белорусы пролетели 5 000 километров и присоединились.