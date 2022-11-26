Хоккеисты минского «Динамо» провели урок для школьников

Новости Беларуси. Акция «Урок хоккея» в исполнении минского «Динамо» набирает обороты. На сей раз представители минской команды наведались в школу № 59, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нападающие «зубров» Павел Варфоломеев и Валентин Демченко рассказали о своем любимом виде спорта, о том, как пришли в хоккей, а также поделились тем, как стать сильными, ловкими и умными.

В игровом формате юная аудитория узнала о правилах хоккея и экипировке. Маскоты клуба Зубрик и Динамомэн провели конкурсы, а очаровательная группа поддержки Ice Girls и Mini Ice Girls украсили встречу хореографическими этюдами.

Все дети получили подарки – Азбуку хоккея от КХЛ и билеты на матчи минского «Динамо».

Валентин Демченко, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Впечатления только положительные, детишек всех порадовали, у всех горели глаза, все хотели поучаствовать в таком виде спорта с клюшкой, с шайбой. Прекрасные впечатления. Я смотрел, три девочки, три мальчика, чтобы девочкам тоже было интересно, не только всех мальчиков брать. Был такой молодой человек интересный. Он в джерси даже пришел, я был очень удивлен. Я его последним и забрал. Искал, кого взять шестым к себе в команду, и взял его.