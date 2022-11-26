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Хоккеисты минского «Динамо» провели урок для школьников

26 ноября 2022 19:30
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Новости Беларуси. Акция «Урок хоккея» в исполнении минского «Динамо» набирает обороты. На сей раз представители минской команды наведались в школу № 59, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты минского «Динамо» провели урок для школьников-1

Нападающие «зубров» Павел Варфоломеев и Валентин Демченко рассказали о своем любимом виде спорта, о том, как пришли в хоккей, а также поделились тем, как стать сильными, ловкими и умными.

Хоккеисты минского «Динамо» провели урок для школьников-4

В игровом формате юная аудитория узнала о правилах хоккея и экипировке. Маскоты клуба Зубрик и Динамомэн провели конкурсы, а очаровательная группа поддержки Ice Girls и Mini Ice Girls украсили встречу хореографическими этюдами.  

Хоккеисты минского «Динамо» провели урок для школьников-7

Все дети получили подарки – Азбуку хоккея от КХЛ и билеты на матчи минского «Динамо».  

Хоккеисты минского «Динамо» провели урок для школьников-10

Валентин Демченко, нападающий ХК «Динамо-Минск»:  
Впечатления только положительные, детишек всех порадовали, у всех горели глаза, все хотели поучаствовать в таком виде спорта с клюшкой, с шайбой. Прекрасные впечатления. Я смотрел, три девочки, три мальчика, чтобы девочкам тоже было интересно, не только всех мальчиков брать. Был такой молодой человек интересный. Он в джерси даже пришел, я был очень удивлен. Я его последним и забрал. Искал, кого взять шестым к себе в команду, и взял его.  

Хоккеисты минского «Динамо» провели урок для школьников-13

Павел Варфоломеев, нападающий ХК «Динамо-Минск»:  
Мероприятие прошло здорово. Мне кажется, что детям очень понравилось. И мне понравилось, всем понравилось, все круто, классно. Они были счастливы, некоторые дети даже достали телефон, начали снимать, кто-то кричал: «Дай пять». В моем детстве такого не было, но, если бы такое было, я был бы очень счастлив.  

# Хоккей Беларуси # Валентин Демченко # Павел Варфоломеев # Фотофакт

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