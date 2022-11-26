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«Результаты хорошие». В Минске завершился международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева

26 ноября 2022 19:27
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Новости Беларуси. На базе «Чижовка-Арены» завершился международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Результаты хорошие». В Минске завершился международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева-1

В субботу, 26 ноября, состоялись финальные поединки, по итогам которых были определены триумфаторы старта. Напомним, участие в состязаниях принимало более 120 спортсменов из шести стран – Беларуси, России, Армении, Узбекистана, Афганистана и Конго. Несмотря на серьезную конкуренцию, белорусские боксеры смогли завоевать россыпь наград. Особенно успешно проявили себя наши девушки. Четыре золота и три серебра – итог финальных боев.  

«Результаты хорошие». В Минске завершился международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева-4

Александр Ермашевич, государственный тренер национальной команды Беларуси по боксу:  
Результаты хорошие, значит, двигаемся в правильном направлении. Хочется поблагодарить за работу тренерский штаб, что тренируют и готовят. Все-таки, как говорится, нас допустили уже до отбора. Мы готовимся уже в 2024 году к участию в чемпионате мира, поэтому будем двигаться.  

«Результаты хорошие». В Минске завершился международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева-7

Дальше в планах наших боксеров подготовка к мировому форуму. Этот старт стал хорошей площадкой для того, чтобы почувствовать соревновательную атмосферу и проработать сильные стороны.  

# Мировой бокс # Виктор Ливенцев # Фотофакт

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