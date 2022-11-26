В розыгрыше футбольного Кубка Беларуси определились три последних четвертьфиналиста

Стартовый поединок в качестве нового рулевого минского «Динамо» стал неудачным для Вадима Скрипченко. «Слуцк» лишил минчан надежд на Кубок, одолев их в матче 1/8 со счетом 1:0. Путевку в четвертьфинал завоевал и солигорский «Шахтер». «Горняки» выиграли у «Минска» 2:1. В споре РЦОР-БГУ и БАТЭ сильнее были борисовчане – 2:0. Они и следуют дальше по кубковой дороге в 1/4 финала.