Прямой эфир

В розыгрыше футбольного Кубка Беларуси определились три последних четвертьфиналиста

26 ноября 2022 19:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В розыгрыше футбольного Кубка Беларуси определились три последних четвертьфиналиста, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В розыгрыше футбольного Кубка Беларуси определились три последних четвертьфиналиста-1

Стартовый поединок в качестве нового рулевого минского «Динамо» стал неудачным для Вадима Скрипченко. «Слуцк» лишил минчан надежд на Кубок, одолев их в матче 1/8 со счетом 1:0. Путевку в четвертьфинал завоевал и солигорский «Шахтер». «Горняки» выиграли у «Минска» 2:1. В споре РЦОР-БГУ и БАТЭ сильнее были борисовчане – 2:0. Они и следуют дальше по кубковой дороге в 1/4 финала.

# Футбол Беларуси # Вадим Скрипченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гандбол. Минский СКА выиграл у «Мешков Брест»
26 ноября 2022 19:26

Гандбол. Минский СКА выиграл у «Мешков Брест»

Пловец Илья Шиманович: на «Играх дружбы» отличилась вся сборная, очень высокие результаты
26 ноября 2022 16:14

Пловец Илья Шиманович: на «Играх дружбы» отличилась вся сборная, очень высокие результаты

Итоги «Игр Дружбы» в Казани. Белорусские пловцы завоевали 9 наград
25 ноября 2022 22:31

Итоги «Игр Дружбы» в Казани. Белорусские пловцы завоевали 9 наград