Ярко и с размахом «Динамо-Брест» отпраздновал завершение сезона

Новости Беларуси. Чемпион Беларуси – футбольный клуб «Динамо-Брест» – с размахом отпраздновал в городе над Бугом завершение сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Чемпион Беларуси – футбольный клуб «Динамо-Брест» – с размахом отпраздновал в городе над Бугом завершение сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Ярким аккордом насыщенного года стали церемония вручения наград и чествование триумфаторов. Регулярные аншлаги на стадионе «Брестский», тяжелейшие матчи и первое в истории клуба золото. Заслуженные награды в этот вечер получили те, кто приложил максимум усилий.
Звание лучшего бомбардира клуба поделили Денис Лаптев и Павел Нехайчик – авторы 24 голов на двоих. Лучшим защитником команды был признан Олег Веретило, а вратарем – Александр Гутор. В 2020 году «Динамо» предстоит новый экзамен. Брестский клуб дебютирует в Лиге чемпионов, причем в обновленном составе.
Максим Краснобаев, генеральный менеджер футбольного клуба «Динамо-Брест»:
Мы постараемся сохранить костяк, добавятся к ним новички (о некоторых уже слышали). Едет в Брест кто-то уже конкретный, как Женя Хачериди, поэтому изменения будут в любом случае.
Футбольный праздник – время анонсировать яркие события предстоящего сезона. Так, подписан договор между «Динамо-Брест» и «МазСпортАвто». Кстати, телеканал СТВ является главным информационным партнером команды «МазСпортАвто» на ралли-рейде Дакар.
Почему белорусы поедут «Дакар-2020» на «автомате»? Показываем новые машины МАЗ
Владимир Янушко, заместитель коммерческого директора – директор по маркетингу ОАО «Минский автомобильный завод»:
Это первая в истории республики коллаборация двух спортивных команд, двух спортивных брендов. Безусловно, это дает не только обмен фанатами, не только обмен болельщиками, которые будут поддерживать нас. Мы будем продвигать бренд клуба «Динамо-Брест» на ралли Дакар-2020 и других крупных мероприятиях, в которых будет принимать участие команда «МазСпортАвто».
«Это большая отдушина для меня». Сергей Вязович рассказал о своём хобби
«Это та капсула, которая должна остаться неизменной при аварии». Как выглядит изнутри кабина «МАЗа» для «Дакара»
«Это вселяет в тебя такую мужскую силу». Покатались на МАЗе с пилотом «Дакара»
Этот чемпионский праздник заслужили и те, кто на протяжении всего года заполнял стадион «Брестский», следил за каждой игрой и верил в победу. Капитан команды Павел Нехайчик вручил награду самому преданному болельщику клуба и футбола – семилетнему Никите Полуянову, история которого покорила всю Беларусь.