Ярко и с размахом «Динамо-Брест» отпраздновал завершение сезона

Новости Беларуси. Чемпион Беларуси – футбольный клуб «Динамо-Брест» – с размахом отпраздновал в городе над Бугом завершение сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ярким аккордом насыщенного года стали церемония вручения наград и чествование триумфаторов. Регулярные аншлаги на стадионе «Брестский», тяжелейшие матчи и первое в истории клуба золото. Заслуженные награды в этот вечер получили те, кто приложил максимум усилий.

Звание лучшего бомбардира клуба поделили Денис Лаптев и Павел Нехайчик – авторы 24 голов на двоих. Лучшим защитником команды был признан Олег Веретило, а вратарем – Александр Гутор. В 2020 году «Динамо» предстоит новый экзамен. Брестский клуб дебютирует в Лиге чемпионов, причем в обновленном составе.

Максим Краснобаев, генеральный менеджер футбольного клуба «Динамо-Брест»:

Мы постараемся сохранить костяк, добавятся к ним новички (о некоторых уже слышали). Едет в Брест кто-то уже конкретный, как Женя Хачериди, поэтому изменения будут в любом случае.

Футбольный праздник – время анонсировать яркие события предстоящего сезона. Так, подписан договор между «Динамо-Брест» и «МазСпортАвто». Кстати, телеканал СТВ является главным информационным партнером команды «МазСпортАвто» на ралли-рейде Дакар.

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