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«Это та капсула, которая должна остаться неизменной при аварии». Как выглядит изнутри кабина «МАЗа» для «Дакара»

09 ноября 2019 19:36
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Автомобиль команды «МАЗ-СПОРТавто» показали в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Всё вокруг – металл. Тут же ничего нет, каркас – металл. Это же очень опасно, мне кажется.

«Это та капсула, которая должна остаться неизменной при аварии». Как выглядит изнутри кабина «МАЗа» для «Дакара»-1

Сергей Вязович:
Нет. Это Вас пугает антураж привычного автомобиля. На самом деле, металл и трубы, каркас – это и есть меры безопасности. Мы хорошо пристёгнуты, сидим в спортивных сиденьях. И нас окружает каркас безопасности. Это та капсула салона, которая должна остаться в любом случае неизменной при аварии автомобиля. Для того, чтобы Вас не зажало, не прижало и так далее.

«Это та капсула, которая должна остаться неизменной при аварии». Как выглядит изнутри кабина «МАЗа» для «Дакара»-4

Вадим Щеглов:
То есть если ломается трубка, вы сходите с дистанции?

Сергей Вязович:
Если даже она гнётся, уже техническим комиссаром автомобиль будет снят.

# Автомобильные гонки # Сергей Вязович

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