«Это та капсула, которая должна остаться неизменной при аварии». Как выглядит изнутри кабина «МАЗа» для «Дакара»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Всё вокруг – металл. Тут же ничего нет, каркас – металл. Это же очень опасно, мне кажется.

Сергей Вязович:

Нет. Это Вас пугает антураж привычного автомобиля. На самом деле, металл и трубы, каркас – это и есть меры безопасности. Мы хорошо пристёгнуты, сидим в спортивных сиденьях. И нас окружает каркас безопасности. Это та капсула салона, которая должна остаться в любом случае неизменной при аварии автомобиля. Для того, чтобы Вас не зажало, не прижало и так далее.