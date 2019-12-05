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Игрок команды «Беркут» о матчах «Золотой шайбы»: нет такого «у нас не получится»

05 декабря 2019 17:57
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Новости Беларуси. Чтобы пробиться в финальную часть республиканского хоккейного турнира среди детей и подростков «Золотая шайба», участникам необходимо сперва преодолеть районные, затем областные этапы, и уж потом замахнуться на главный трофей соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игрок команды «Беркут» о матчах «Золотой шайбы»: нет такого «у нас не получится»-1

Игрок команды «Беркут» о матчах «Золотой шайбы»: нет такого «у нас не получится»-3

Сейчас в Минске 9 сильнейших команд города оспаривают места в основном раунде «Золотой шайбы». После четырех дней ледовых баталий определились явные фавориты это дружины Фрунзенского и Московского районов. 

Игрок команды «Беркут» о матчах «Золотой шайбы»: нет такого «у нас не получится»-6



Владимир Наливайко, главный судья соревнований:
Основным отличием сегодняшних соревнований «Золотой шайбы» является то, что по регламенту и положению о проведении соревнований официально могут принимать участие пять хоккеистов, которые профессионально занимаются хоккеем. Но основное условие – что они не приняли участие в более 25 % играх в чемпионате Беларуси как профессионалы.

Игрок команды «Беркут» о матчах «Золотой шайбы»: нет такого «у нас не получится»-8



Иван Лихторович, игрок команды «Беркут»:
Все команды мотивированы занять первое-второе место и выйти дальше на республиканский турнир. Все жаждут побеждать, нет такого «у нас не получится», у нас есть только «выйдем, выиграем». Соберемся и вырвем эту победу.

Игрок команды «Беркут» о матчах «Золотой шайбы»: нет такого «у нас не получится»-10



В финальную часть республиканского хоккейного турнира среди детей и подростков «Золотая шайба» выйдут по две лучшие команды областей и города Минска. 

Геннадий Савилов: Все сильнейшие хоккеисты, на которых мы могли рассчитывать – они все здесь

# Золотая шайба # Иван Лихторович # Владимир Наливайко # Фотофакт

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