Игрок команды «Беркут» о матчах «Золотой шайбы»: нет такого «у нас не получится»

Новости Беларуси. Чтобы пробиться в финальную часть республиканского хоккейного турнира среди детей и подростков «Золотая шайба», участникам необходимо сперва преодолеть районные, затем областные этапы, и уж потом замахнуться на главный трофей соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сейчас в Минске 9 сильнейших команд города оспаривают места в основном раунде «Золотой шайбы». После четырех дней ледовых баталий определились явные фавориты – это дружины Фрунзенского и Московского районов.





Владимир Наливайко, главный судья соревнований:

Основным отличием сегодняшних соревнований «Золотой шайбы» является то, что по регламенту и положению о проведении соревнований официально могут принимать участие пять хоккеистов, которые профессионально занимаются хоккеем. Но основное условие – что они не приняли участие в более 25 % играх в чемпионате Беларуси как профессионалы.





Иван Лихторович, игрок команды «Беркут»:

Все команды мотивированы занять первое-второе место и выйти дальше на республиканский турнир. Все жаждут побеждать, нет такого «у нас не получится», у нас есть только «выйдем, выиграем». Соберемся и вырвем эту победу.