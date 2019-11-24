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«Стадион просто сходит с ума». Показываем, как в Бресте праздновали победу «Динамо» на чемпионате Беларуси

24 ноября 2019 20:15
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Новости Беларуси. Гегемония БАТЭ прекращена! «Динамо-Брест» – новый чемпион Беларуси по футболу, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Случилось это за тур до окончания национального первенства. Досрочно оформить титул брестчане могли несколько раз, однако красивую точку поставили перед родными трибунами.

«Стадион просто сходит с ума». Показываем, как в Бресте праздновали победу «Динамо» на чемпионате Беларуси-1

Как это было смотрите в видеоматериале Натальи Федорцовой.

«Стадион просто сходит с ума». Показываем, как в Бресте праздновали победу «Динамо» на чемпионате Беларуси-4

Наталья Федорцова, корреспондент:
То, что сегодня происходило на брестском стадионе «Динамо», легендарно для всего белорусского футбола. Впервые местная команда прервала многолетнее чемпионство БАТЭ. Стадион просто сходит с ума.

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«Стадион просто сходит с ума». Показываем, как в Бресте праздновали победу «Динамо» на чемпионате Беларуси-7

С победой брестское «Динамо» поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За короткое время в Бресте создана отличная команда, которая составила реальную конкуренцию лидерам белорусского футбола, привнесла в чемпионат новые идеи и яркие эмоции.

«Стадион просто сходит с ума». Показываем, как в Бресте праздновали победу «Динамо» на чемпионате Беларуси-10

«Стадион просто сходит с ума». Показываем, как в Бресте праздновали победу «Динамо» на чемпионате Беларуси-12

# Футбол Беларуси # Наталья Федорцова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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