«Стадион просто сходит с ума». Показываем, как в Бресте праздновали победу «Динамо» на чемпионате Беларуси

Новости Беларуси. Гегемония БАТЭ прекращена! «Динамо-Брест» – новый чемпион Беларуси по футболу, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Случилось это за тур до окончания национального первенства. Досрочно оформить титул брестчане могли несколько раз, однако красивую точку поставили перед родными трибунами.

Как это было смотрите в видеоматериале Натальи Федорцовой.

Наталья Федорцова, корреспондент:

То, что сегодня происходило на брестском стадионе «Динамо», легендарно для всего белорусского футбола. Впервые местная команда прервала многолетнее чемпионство БАТЭ. Стадион просто сходит с ума. Александр Зайцев: в победе были уверены, потому что банда сложилась классная Сергей Кривец: эмоции зашкаливают, уже голоса нет