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«Это вселяет в тебя такую мужскую силу». Покатались на МАЗе с пилотом «Дакара»

08 ноября 2019 11:38
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Необычный заезд показали в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Теперь я понимаю, почему человек, который однажды сел за руль такого грузовика – очень сложно ему потом отказаться от этого всего. Это такое! Наркотик!

«Это вселяет в тебя такую мужскую силу». Покатались на МАЗе с пилотом «Дакара»-1

«Это вселяет в тебя такую мужскую силу». Покатались на МАЗе с пилотом «Дакара»-3

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Здесь две вещи: это наркотик адреналина и вот такая, как бы, по-мужски сказать, неуязвимость тебя за рулём. То есть этот автомобиль может намного больше, чем глазами может воспринять обыкновенный человек. Это вселяет в тебя такую мужскую силу, что ты его можешь… Или способен в скопе со своим автомобилем вот на такие экстремальные вещи.

# Автомобильные гонки # калейдоскоп # Сергей Вязович # Вадим Щеглов

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