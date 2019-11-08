«Это вселяет в тебя такую мужскую силу». Покатались на МАЗе с пилотом «Дакара»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Теперь я понимаю, почему человек, который однажды сел за руль такого грузовика – очень сложно ему потом отказаться от этого всего. Это такое! Наркотик!

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Здесь две вещи: это наркотик адреналина и вот такая, как бы, по-мужски сказать, неуязвимость тебя за рулём. То есть этот автомобиль может намного больше, чем глазами может воспринять обыкновенный человек. Это вселяет в тебя такую мужскую силу, что ты его можешь… Или способен в скопе со своим автомобилем вот на такие экстремальные вещи.