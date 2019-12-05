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Наталья Трофимова, тренер БК «Горизонт» о матче с РГУОР: «Абсолютно недовольна сегодня командой»

05 декабря 2019 19:40
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Новости Беларуси. В рамках женского чемпионата Беларуси по баскетболу был сыгран один матч, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наталья Трофимова, тренер БК «Горизонт» о матче с РГУОР: «Абсолютно недовольна сегодня командой»-1

«Горизонт» встречался с командой РГУОР. Ожидаемо, повели в игре подопечные Натальи Трофимовой. И если в первых двух четвертях они лидировали с небольшим перевесом, то уже после третьей десятиминутки были впереди на 18 очков.

Закончилась встреча уверенной победой баскетболисток «Горизонта» – 79:56.  Тем не менее, главный тренер команды Наталья Трофимова подопечными осталась недовольна.

Наталья Трофимова, тренер БК «Горизонт» о матче с РГУОР: «Абсолютно недовольна сегодня командой»-4

Наталья Трофимова, главный тренер БК «Горизонт»:
Абсолютно недовольна сегодня командой: расхлябанность в нападении, в защите. Завтра будем разбираться. Очень тяжело настраиваться на игры, когда ты заведомо знаешь, что ты выиграешь эту игру. Мы все время говорим с игроками, добиваемся того, чтобы они к каждой игре подходили максимально сконцентрированными, максимально профессионально. Поэтому эта и есть проблема у нас.

Наталья Трофимова, тренер БК «Горизонт» о матче с РГУОР: «Абсолютно недовольна сегодня командой»-7

Наталья Горбачёва, защитница БК «Горизонт»:
В первой половине потеряли контроль над игрой. Молодые навязали нам 100 % свою игру: начали много бегать, прыгать, а мы поддались их игре и играли на равных. Хотя, я думаю, что должен был быть задел с первых минут.

Наталья Трофимова, тренер БК «Горизонт» о матче с РГУОР: «Абсолютно недовольна сегодня командой»-10



Самой результативной у «Горизонта» стала Наталья Горбачёва: в ее активе 25 очков.

# Баскетбол # Наталья Трофимова # Наталья Горбачёва # Фотофакт

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