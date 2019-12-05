Наталья Трофимова, тренер БК «Горизонт» о матче с РГУОР: «Абсолютно недовольна сегодня командой»

Новости Беларуси. В рамках женского чемпионата Беларуси по баскетболу был сыгран один матч, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В рамках женского чемпионата Беларуси по баскетболу был сыгран один матч, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Горизонт» встречался с командой РГУОР. Ожидаемо, повели в игре подопечные Натальи Трофимовой. И если в первых двух четвертях они лидировали с небольшим перевесом, то уже после третьей десятиминутки были впереди на 18 очков.
Закончилась встреча уверенной победой баскетболисток «Горизонта» – 79:56. Тем не менее, главный тренер команды Наталья Трофимова подопечными осталась недовольна.
Наталья Трофимова, главный тренер БК «Горизонт»:
Абсолютно недовольна сегодня командой: расхлябанность в нападении, в защите. Завтра будем разбираться. Очень тяжело настраиваться на игры, когда ты заведомо знаешь, что ты выиграешь эту игру. Мы все время говорим с игроками, добиваемся того, чтобы они к каждой игре подходили максимально сконцентрированными, максимально профессионально. Поэтому эта и есть проблема у нас.
Наталья Горбачёва, защитница БК «Горизонт»:
В первой половине потеряли контроль над игрой. Молодые навязали нам 100 % свою игру: начали много бегать, прыгать, а мы поддались их игре и играли на равных. Хотя, я думаю, что должен был быть задел с первых минут.
Самой результативной у «Горизонта» стала Наталья Горбачёва: в ее активе 25 очков.