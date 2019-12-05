Наталья Трофимова, тренер БК «Горизонт» о матче с РГУОР: «Абсолютно недовольна сегодня командой»

Новости Беларуси. В рамках женского чемпионата Беларуси по баскетболу был сыгран один матч, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Горизонт» встречался с командой РГУОР. Ожидаемо, повели в игре подопечные Натальи Трофимовой. И если в первых двух четвертях они лидировали с небольшим перевесом, то уже после третьей десятиминутки были впереди на 18 очков.

Закончилась встреча уверенной победой баскетболисток «Горизонта» – 79:56. Тем не менее, главный тренер команды Наталья Трофимова подопечными осталась недовольна.