Гончаров о победе «Минчанки» над «Невшателем»: Команда Швейцарии грамотно воспользовалась нашими слабыми моментами

Первую партию «Минчанка» взяла уверенно – 25:11. За победу в следующих сетах пришлось посражаться, однако ни одной партии наши девушки соперницам не отдали. Итоговый счет – 3:0.

Виктор Гончаров, главный тренер волейбольной команды «Минчанка»:

В первой партии все пошло по плану, но команда Швейцарии очень грамотно раскрутила нашу постановку блока и воспользовалась нашими слабыми моментами. После этой партии игроки перестали выполнять установку и немножко мы сбились с игры.

Вторая партия была более нервозной. Мы выиграли с крупным счетом – 25:11, после чего обычно бывают проблемы. И проблемы появились. Сейчас нас не критикует только ленивый, наверное. Дело в том, что российская лига – это совсем другое.

За два с половиной года это наш третий состав, всем нужно притереться. Я, может быть, сам виноват: где-то не могу найти оптимальный состав. Я всегда верю в игроков, хочу их подготовить. Сегодня, думаю, был более-менее оптимальный состав.

Ответный матч пройдет 18 декабря. «Минчанка» сыграет в гостях у «Невшателя».