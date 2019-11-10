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«Это большая отдушина для меня». Сергей Вязович рассказал о своём хобби

10 ноября 2019 16:04
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Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
А хобби – наверняка, автомобили?

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
А хобби – это, конечно же, обыкновенное классическое ралли. Это гонки на легковых автомобилях – я постоянно в них принимаю участие уже очень много лет. В принципе, с этого и началась моя карьера. Да, это большая отдушина для меня.

Этот адреналин от скорости, от гонок – это как покушать обыкновенному человеку. И тогда у тебя и улыбка на лице, и хорошее настроение.

«Это большая отдушина для меня». Сергей Вязович рассказал о своём хобби-1

# Автомобильные гонки # Сергей Вязович

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