«Это большая отдушина для меня». Сергей Вязович рассказал о своём хобби

Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
А хобби – наверняка, автомобили?
Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
А хобби – это, конечно же, обыкновенное классическое ралли. Это гонки на легковых автомобилях – я постоянно в них принимаю участие уже очень много лет. В принципе, с этого и началась моя карьера. Да, это большая отдушина для меня.
Этот адреналин от скорости, от гонок – это как покушать обыкновенному человеку. И тогда у тебя и улыбка на лице, и хорошее настроение.