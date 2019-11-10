«Это большая отдушина для меня». Сергей Вязович рассказал о своём хобби

Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

А хобби – наверняка, автомобили?

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:

А хобби – это, конечно же, обыкновенное классическое ралли. Это гонки на легковых автомобилях – я постоянно в них принимаю участие уже очень много лет. В принципе, с этого и началась моя карьера. Да, это большая отдушина для меня.