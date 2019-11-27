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Почему белорусы поедут «Дакар-2020» на «автомате»? Показываем новые машины МАЗ

27 ноября 2019 20:26
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Новости Беларуси. Чуть больше месяца осталось до старта самой популярной и экстремальной гонки в мире «Дакар». Впервые в истории соревнований маршрут пройдет по территории Саудовской Аравии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская команда презентует совершенно новый автомобиль. Его два года специально разрабатывали под условия гонки. Весь год машину тестировали, и вот теперь готовы проверить в боевых условиях. СТВ стал информационным партнером белорусской команды.

Почему белорусы поедут «Дакар-2020» на «автомате»? Показываем новые машины МАЗ-1

27 ноября спортивные МАЗы отправились в путь. На какие места будем претендовать – узнавал корреспондент Евгений Поболовец.

Почему белорусы поедут «Дакар-2020» на «автомате»? Показываем новые машины МАЗ-4

Почти кроссовер, почти грузовик – даже опытным водителям тяжело сходу отнести новую разработку МАЗа к определенному классу авто. Стал легче, повысилась управляемость, комфортнее спортсменам. 960 «лошадок» и автоматическая коробка передач. Не «механика», на которой якобы быстрее переключаются передачи и лушче ведет себя машина.

Почему белорусы поедут «Дакар-2020» на «автомате»? Показываем новые машины МАЗ-7

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Все эти годы мы тоже были в этом убеждены. Но, попробовав в гонке автоматическую коробку, убедились, что она позволяет намного экономить силы пилота, чтобы оставаться сконцентрированным. Это оказалось выигрышнее, чем какие-то моменты точности переключения.

Почему белорусы поедут «Дакар-2020» на «автомате»? Показываем новые машины МАЗ-10

Первая гонка на спорткаре с автоматической коробкой передач будет и для второго экипажа Алексея Вишневского. Все три МАЗа на 90 % укомплектованы серийными компонентами. По большому счету спортивная в них только подвеска. Остальное – made in конвейер МАЗ. Поэтому победы в таких гонках – лучшая реклама белорусской техники.

Почему белорусы поедут «Дакар-2020» на «автомате»? Показываем новые машины МАЗ-13

Инна Венгловская, менеджер команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Обычно мы себя сравниваем с КамАЗом. У КамАЗа было десятилетие, чтобы они пришли к высотам. Нам только 9 лет, и уже на седьмой год участия у нас второе место. Я считаю, что у нас скачок высокий и прогресс очень сильный.

Почему белорусы поедут «Дакар-2020» на «автомате»? Показываем новые машины МАЗ-16

Протяженность маршрута новой гонки «Дакар» – 9000 километров. 12 этапов, четыре класса техники и 350 экипажей со всего мира. Из них 50 будут бороться за пьедестал в классе грузовиков. Среди фаворитов и наша команда.

Почему белорусы поедут «Дакар-2020» на «автомате»? Показываем новые машины МАЗ-19

Евгений Поболовец, корреспондент:
Сегодня белорусская техника отправилась в Марсель. Оттуда ее морским путем доставят в Саудовскую Аравию. На это уйдет около месяца. И все это время белорусские спортсмены будут продолжать подготовку в Беларуси. В Саудовской Аравии они должны быть 1 января, чтобы уже пятого числа принять старт в гонке «Дакар-2020».

Почему белорусы поедут «Дакар-2020» на «автомате»? Показываем новые машины МАЗ-22

За ходом событий вместе с вами мы будем следить в новостях на нашем канале практически ежедневно – СТВ стал главным и единственным информационным партнером белорусской команды.

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Почему белорусы поедут «Дакар-2020» на «автомате»? Показываем новые машины МАЗ-25

# МАЗ # Сергей Вязович # Инна Венгловская # Евгений Поболовец # Фотофакт

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