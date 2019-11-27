Почему белорусы поедут «Дакар-2020» на «автомате»? Показываем новые машины МАЗ

Новости Беларуси. Чуть больше месяца осталось до старта самой популярной и экстремальной гонки в мире «Дакар». Впервые в истории соревнований маршрут пройдет по территории Саудовской Аравии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская команда презентует совершенно новый автомобиль. Его два года специально разрабатывали под условия гонки. Весь год машину тестировали, и вот теперь готовы проверить в боевых условиях. СТВ стал информационным партнером белорусской команды.

27 ноября спортивные МАЗы отправились в путь. На какие места будем претендовать – узнавал корреспондент Евгений Поболовец.

Почти кроссовер, почти грузовик – даже опытным водителям тяжело сходу отнести новую разработку МАЗа к определенному классу авто. Стал легче, повысилась управляемость, комфортнее спортсменам. 960 «лошадок» и автоматическая коробка передач. Не «механика», на которой якобы быстрее переключаются передачи и лушче ведет себя машина.

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Все эти годы мы тоже были в этом убеждены. Но, попробовав в гонке автоматическую коробку, убедились, что она позволяет намного экономить силы пилота, чтобы оставаться сконцентрированным. Это оказалось выигрышнее, чем какие-то моменты точности переключения.

Первая гонка на спорткаре с автоматической коробкой передач будет и для второго экипажа Алексея Вишневского. Все три МАЗа на 90 % укомплектованы серийными компонентами. По большому счету спортивная в них только подвеска. Остальное – made in конвейер МАЗ. Поэтому победы в таких гонках – лучшая реклама белорусской техники.

Инна Венгловская, менеджер команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Обычно мы себя сравниваем с КамАЗом. У КамАЗа было десятилетие, чтобы они пришли к высотам. Нам только 9 лет, и уже на седьмой год участия у нас второе место. Я считаю, что у нас скачок высокий и прогресс очень сильный.

Протяженность маршрута новой гонки «Дакар» – 9000 километров. 12 этапов, четыре класса техники и 350 экипажей со всего мира. Из них 50 будут бороться за пьедестал в классе грузовиков. Среди фаворитов и наша команда.