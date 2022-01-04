Виктория Азаренко обыграла Паулу Бадосу и вышла в 1/8 финала турнира в Аделаиде

Белорусские теннисисты продолжают свое выступление на турнирах в Австралии. 4 января в борьбу включилась 27-я в таблице лидеров Виктория Азаренко, которая смогла выйти в 1/8 финала, обыграв Паулу Бадосу, 8-ю в мировом рейтинге, со счетом 6:3, 6:2. об этом сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, что ранее белоруска вместе с испанкой смогла пробиться в четвертьфинал парного разряда. Успешным выступлением на этом же турнире болельщиков порадовал и Егор Герасимов, который оказался сильнее венгра Мартона Фучовича. А Александра Саснович смогла пройти отборы в основную сетку чемпионата в Мельбурне. Отметим, что Илья Ивашко, который должен был выступать здесь же, с турнира снялся. А уже 5 января в битву за титул вступит вторая ракетка планеты Арина Соболенко. В 1/8 чемпионата в Аделаиде она сразится против Кайи Юван, сотой в рейтинге.