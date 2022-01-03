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Хоккеисты «Металлурга» потерпели поражение от «Гомеля» в матче экстралиги

03 января 2022 20:58
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Новости Беларусь. В белорусской хоккейной экстралиге силами мерились заклятые соперники – «Гомель» и «Металлург», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Металлурга» потерпели поражение от «Гомеля» в матче экстралиги-1

Думаю, что не ошибусь, если скажу, что противостояние этих команд – самое топовое на данный момент в чемпионате. Судите сами. За 2 дуэли клубы наколотили друг другу 21 шайбу. Примечательно, что оба раза сильнее был «Гомель».

К очередному витку соперничества дружины подошли, имея за плечами по три виктории. Естественно, что одна из серий должна была пасть. Ну и наконец в таблице между противоборствующими сторонами был всего один балл разницы. Представляете, какой ожидался накал.  

Хоккеисты «Металлурга» потерпели поражение от «Гомеля» в матче экстралиги-4

Следующие матчи в экстралиге запланированы на 4 января.  

# Хоккей # Фотофакт

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