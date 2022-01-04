Теннис. Результаты выступлений белорусов на турнирах в Австралии

Белорусы продолжают успешно выступать на теннисных турнирах в Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На чемпионате в Аделаиде Егор Герасимов, занимающий 113 строчку в таблице лидеров, смог одолеть Мартона Фучовича, 40-го в табеле о рангах, и вышел в 1/8 финала.

В Мельбурне продолжает выступать Александра Саснович, которая прошла квалификационный этап и попала в основную сетку. Неудачей завершился этот же турнир для Ольги Говорцовой, которой не удалось пройти отбор. Успешно справляются земляки и в парном разряде. Виктория Азаренко совместно с Паулой Бадосой смогли выйти в четвертьфинал турнира в Аделаиде. А прямо сейчас проходит матч одиночного первенства, где белоруска играет с испанкой, но уже в качестве соперниц. Победитель встречи пройдет в 1/8 финала.