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Теннис. Результаты выступлений белорусов на турнирах в Австралии

04 января 2022 11:36
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Белорусы продолжают успешно выступать на теннисных турнирах в Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На чемпионате в Аделаиде Егор Герасимов, занимающий 113 строчку в таблице лидеров, смог одолеть Мартона Фучовича, 40-го в табеле о рангах, и вышел в 1/8 финала.  

Теннис. Результаты выступлений белорусов на турнирах в Австралии-1

В Мельбурне продолжает выступать Александра Саснович, которая прошла квалификационный этап и попала в основную сетку. Неудачей завершился этот же турнир для Ольги Говорцовой, которой не удалось пройти отбор. Успешно справляются земляки и в парном разряде. Виктория Азаренко совместно с Паулой Бадосой смогли выйти в четвертьфинал турнира в Аделаиде. А прямо сейчас проходит матч одиночного первенства, где белоруска играет с испанкой, но уже в качестве соперниц. Победитель встречи пройдет в 1/8 финала.  

# Теннис # Егор Герасимов # Мартон Фучович # Александра Саснович # Ольга Говорцова # Виктория Азаренко # Паула Бадоса # Фотофакт

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