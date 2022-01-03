Стали известны подробности церемонии награждения на Олимпийских играх в Пекине

Победители и призеры турнира получат вязаные вручную букеты. Показана и специальная форма, в которой будет проводиться награждение. Сама церемония основана на теме «Лед и снег, слава и честь». Журналистам также показали олимпийский пьедестал и подставки для медалей, которые выполнены в небесно-голубом цвете. Главный старт четырехлетия пройдет в Поднебесной с 4 по 20 февраля. Награды будут разыграны в семи видах спорта, в 109 дисциплинах.