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Стали известны подробности церемонии награждения на Олимпийских играх в Пекине

03 января 2022 21:11
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Организационный комитет предстоящих Олимпийских игр в Пекине представил элементы церемонии награждения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Стали известны подробности церемонии награждения на Олимпийских играх в Пекине-1

Победители и призеры турнира получат вязаные вручную букеты. Показана и специальная форма, в которой будет проводиться награждение. Сама церемония основана на теме «Лед и снег, слава и честь». Журналистам также показали олимпийский пьедестал и подставки для медалей, которые выполнены в небесно-голубом цвете. Главный старт четырехлетия пройдет в Поднебесной с 4 по 20 февраля. Награды будут разыграны в семи видах спорта, в 109 дисциплинах.  

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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