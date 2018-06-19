Вертолётные гонки, парашютный спорт, дрон-рейсинг: что интересного будет на фестивале «Пронебо»?

С 23 по 29 июля впервые в Минске пройдет Чемпионат мира по вертолётному спорту. Кроме того, с 28 по 29 июля минчан и гостей города ожидает ежегодный фестиваль авиационного спорта #Пронебо. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – пресс-секретарь Белорусской федерации авиационного спорта, организатор 16-ого Чемпионата мира по вертолетному спорту и фестиваля #пронебо – Александра Садовникова, пилот вертолёта, спортсменка Минского аэроклуба ДОСААФ, участница 16-ого чемпионата мира по вертолётному спорту – София Куршубадзе.

Что можно будет увидеть в эти дни?