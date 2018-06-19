Вертолётные гонки, парашютный спорт, дрон-рейсинг: что интересного будет на фестивале «Пронебо»?
С 23 по 29 июля впервые в Минске пройдет Чемпионат мира по вертолётному спорту. Кроме того, с 28 по 29 июля минчан и гостей города ожидает ежегодный фестиваль авиационного спорта #Пронебо.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – пресс-секретарь Белорусской федерации авиационного спорта, организатор 16-ого Чемпионата мира по вертолетному спорту и фестиваля #пронебо – Александра Садовникова, пилот вертолёта, спортсменка Минского аэроклуба ДОСААФ, участница 16-ого чемпионата мира по вертолётному спорту – София Куршубадзе.
Что можно будет увидеть в эти дни?
София Куршубазде, пилот вертолёта, спортсменка Минского аэроклуба ДОСААФ, участница 16-ого чемпионата мира по вертолетному спорту:
Это самое масштабное событие авиационное, вертолётное, которое проходит лишь раз в три года. И Беларусь удостоилась чести принимать чемпионат мира по вертолётному спорту.
Это большой шажок в развитии авиационного спорта, в развитии спорта, в целом.
Мы соревновались с чехами, и в итоге Международная авиационная федерация (ФАИ) приняла решение. И они побывали у нас на фестивалях «Пронебо», которые уже ежегодные. И они приняли решение, что наша площадка, всё-таки, достойна принять фестиваль и чемпионат такого масштаба, такого уровня. И вот в этом году впервые Беларусь принимает самое высокое и значимое мероприятие.
Сколько там будет участников?
София Куршубазде:
Мы ожидаем порядка 10-15 стран. Сейчас идет онлайн-регистрация, официально она стартовала 1 июня. На сегодня у нас 100% будут участвовать Беларусь, Украина, Россия. У нас будут участвовать Польша, Германия, Великобритания. Также у нас будут участники из Бельгии, Китая. В этом году у нас будут уникальные экипажи, потому что мы с ними ещё не знакомы.
То есть, на своих машинах прилетят из Китая?
София Куршубазде:
Кто-то прилетает на своих вертолетах, кто-то будет арендовать здесь у нас вертолеты.
Я летаю уже 9-ый год.
Чемпионат мира будет первым в моей лётной истории.
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