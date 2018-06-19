«Поставить ведро с водой на стол и как можно меньше разлить»: впечатляющие вертолётные гонки пройдут в Боровой в июле

Новости Беларуси. Что ждёт зрителей фестиваля #Пронебо, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Александра Садовникова, пресс-секретарь Белорусской федерации авиационного спорта, организатор 16-ого чемпионата мира по вертолётному спорту и фестиваля #Пронебо:

На выходные мы оставляем самую зрелищную часть – вертолётные гонки. И добавляем другие виды авиационного спорта традиционно.

Потому что «Пронебо» – это всегда мультиспортивное событие.

То есть, там должно быть несколько видов авиационного спорта. Вертолётные гонки – это два вертолёта на высоте 5-14 метров от земли параллельно друг другу совершают полёт по заданиям. Они разносят груз через ворота – кто быстрее, или ведро с водой, которое тоже нужно провести через ворота, при этом поставить его на стол и как можно меньше воды разлить.

Вертолётные гонки, парашютный спорт, дрон-рейсинг: что интересного будет на фестивале «Пронебо»?