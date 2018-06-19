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У самолёта с футболистами из Саудовской Аравии во время полёта загорелось крыло

19 июня 2018 09:20
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Новости России. У самолёта, на борту которого находилась команда футболистов из Саудовской Аравии, во время полёта загорелось крыло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У самолёта с футболистами из Саудовской Аравии во время полёта загорелось крыло-1

Воздушное судно направлялось в Ростов-на-Дону, где 20 июня сборная должна сыграть с Уругваем. Напомним, что первый матч на турнире футболисты Саудовской Аравии проиграли россиянам со счетом 0:5.

У самолёта с футболистами из Саудовской Аравии во время полёта загорелось крыло-4

Несмотря на ЧП, пилот успешно посадил лайнер в аэропорту Ростова. В результате инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, возгорание произошло в двигателе самолёта. Причины происшествия выясняют специалисты.

# Чемпионат мира по футболу # Фотофакт

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