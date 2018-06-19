У самолёта с футболистами из Саудовской Аравии во время полёта загорелось крыло

Новости России. У самолёта, на борту которого находилась команда футболистов из Саудовской Аравии, во время полёта загорелось крыло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушное судно направлялось в Ростов-на-Дону, где 20 июня сборная должна сыграть с Уругваем. Напомним, что первый матч на турнире футболисты Саудовской Аравии проиграли россиянам со счетом 0:5.