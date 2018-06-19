«GPS-навигаторы использовать нельзя. Карту выдают на 5 минут»: как проходят соревнования по вертолётному спорту

Новости Беларуси. О правилах проведения авиасостязаний, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

София Куршубазде, пилот вертолёта, спортсменка Минского аэроклуба ДОСААФ, участница 16-ого чемпионата мира по вертолётному спорту:

Классическая программа вертолётных соревнований состоит из четырёх дисциплин. Это навигация, полётная точность, развозка груза и слалом. И нельзя сказать, что какая-то дисциплина сложнее или легче.

Все четыре дисциплины направлены на совокупную работу.

Оператор – это глаза лётчика, лётчик – это мозг, вертолёт – это тело. И если мы слаженно сработаем, получаем 300 очков, тогда это – победа. У нас опечатываются все приборы, которые помогают контролировать высоту, никаких GPS-навигаторов нам использовать нельзя. Только пальцы вождения, карта, которая выдаётся на 5 минут. Наносим точки, снимаем координаты, и по тому маршруту, который мы создали, мы и улетаем.

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