«Мотивирую не стесняться веса». Белорусская модель plus size примет участие в состязании по плаванию в открытом море
С 21 по 23 июня состоится знаменитое состязание по плаванию вольным стилем в открытом море среди любителей «Побег из замка Иф». В этом году среди участников заплыва окажется и белорусская модель plus size.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – участница состязания по плаванию в открытом море среди любителей «Вызов Монте-Кристо» (Франция), модель plus size – Евгения Тюленева.
Это считается одним из наиболее сложных заплывов или Вы сейчас, находясь в стадии подготовки, считаете, что это не так и трудно?
Евгения Тюленева, участница состязания по плаванию в открытом море среди любителей «Вызов Монте-Кристо» (Франция), модель plus size:
У меня это – мой первый заплыв, мне сложно сравнить, но да, считается одним из самых сложных зрелищных. Он красивый, плывешь с острова, с замка Иф к берегу, повторяешь этот забег. Поскольку стартуют одновременно 600 человек, чтобы не было там давки, стартуют с воды, недалеко, в нескольких метрах от замка Иф. С воды запускается старт от буйков и все плывут.
Будут ли какие-то ограниченные дорожки?
Евгения Тюленева:
Будут какие-то стоять буйки, чтобы попасть на финишную линию, потому что до берега около трёх километров, а дальше порядка двух километров вдоль берега, видимо, к месту есть хороший выход на сушу.
«Стало обидно за стойкую ассоциацию лишнего веса и отсутствия физической формы»
Как Вы тренировались? Что пришлось пройти, чтобы попасть в этот заплыв?
Евгения Тюленева:
Это заплыв кролем, и я не умела практически, в принципе, плавать кролем, то есть, я могла плыть 5 метров, а потом начинала тонуть. Я всё надеялась, что я смогу проплыть брассом и до конца спорила с тренером. За полгода, чуть меньше, с середины января я начала заниматься.
Вот буквально неделю назад в среду удалось проплыть на Минском море 5 километров от пляжа №5 к санаторию «Юность», не переходя ни на что. Тут другие условия: нет морских волн, там были небольшие волны, но другие. Минусы на Минском море – это скутеры, моторные лодки, которые вызывают страх не меньше, чем акулы. Поэтому ты плывешь с буйком, выныриваешь и пытаешься чуть что им махать, чтобы тебя не сбили.
Вода будет холодной?
Евгения Тюленева:
Вода будет холодной, заплыв в гидрокостюме.
Зачем Вы решились на этот заплыв?
Евгения Тюленева:
Всегда у каждого поступка есть, наверное, много причин. Первая – это, наверное, мое желание постоянно для себя ставить какие-то цели и проверять себя на прочность. Был конкурс красоты, а второе – это я следила за реакцией после конкурса и реакция была такая, что девочка – молодец, красивая, она ни разу спортом не занималась, сидит, ест и ничего не делает. Мне стало, вообще, обидно за вот эту стойкую ассоциацию лишнего веса и отсутствия физической формы, как будто люди никогда спорта не видели, это абсолютно не так. И мне хотелось, наверное, себе доказать, что это не так, что я могу. Я выбирала тот вид спорта, который мне ближе.
Какие призы ждут победителей? Известно уже?
Евгения Тюленева:
Победителя ждёт 3 тысячи евро, но они мне не светят, потому что плыть могут как профессионалы, так и непрофессионалы. И, конечно, за полгода у меня не было такой амбициозной цели: приплыть в первых рядах, не то, что первой. Моя цель – доплыть, уложиться в отведённое время, потому что там есть лимит.
Меня ждёт, в любом случае, какое-то изменение себя, потому что после каждого какого-то достижения, после каждого преодоления становишься другим человеком, и открываются какие-то другие возможности для самого себя.
Это одиночный или командный заплыв?
Евгения Тюленева:
Каждый сам за себя. Это одиночный заплыв.
«Красота – это не вес, это что-то внутри»
К конкурсу красоты Вам пришлось набрать 10 килограммов, чтобы достойно выглядеть среди пышек. Сейчас Вы вернули прежний вес для заплыва?
Евгения Тюленева:
Мне захотелось, наоборот, в этом же весе. Конкурс этот был таким испытанием меня, почувствовать себя красивой женщиной, остаться в этом ощущении красивой женщиной в весе. Потому что красота – это не вес, не мерило, это что-то другое, это что-то внутри. И у меня это получилось, и я подумала, почему бы и не проплыть. В плавании лишний вес даже помогает, поэтому я решила это испытание пройти в таком же весе. Это стало мотивацией для других людей. Мне пишет много женщин, что я их мотивирую не стесняться веса и идти сейчас заниматься спортом, наслаждаться жизнью, ставить себе какие-то новые цели и их достигать.
«Пока жизнь не нравится, она проходит»
Как оставаться всегда в таком хорошем настроении?
Евгения Тюленева:
У меня есть девиз: пока жизнь не нравится, она проходит. И каждый раз, когда у меня портится настроение, я понимаю, что вот эти часы можно выкидывать. И второе, со мной поделились такой классной практикой: когда что-то боишься сделать или там тушуешься, нужно сказать: «А что бы сделала уверенная в себе Женя…» Ты идёшь и представляешь, что вот уверенная Женя она бы пошла и сделала. И вот идёшь и делаешь, и тоже такой прилив идёт энергии, что в следующий раз будет делать легче и легче.