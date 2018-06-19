«Мотивирую не стесняться веса». Белорусская модель plus size примет участие в состязании по плаванию в открытом море

С 21 по 23 июня состоится знаменитое состязание по плаванию вольным стилем в открытом море среди любителей «Побег из замка Иф». В этом году среди участников заплыва окажется и белорусская модель plus size. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – участница состязания по плаванию в открытом море среди любителей «Вызов Монте-Кристо» (Франция), модель plus size – Евгения Тюленева. Это считается одним из наиболее сложных заплывов или Вы сейчас, находясь в стадии подготовки, считаете, что это не так и трудно? Евгения Тюленева, участница состязания по плаванию в открытом море среди любителей «Вызов Монте-Кристо» (Франция), модель plus size:

У меня это – мой первый заплыв, мне сложно сравнить, но да, считается одним из самых сложных зрелищных. Он красивый, плывешь с острова, с замка Иф к берегу, повторяешь этот забег. Поскольку стартуют одновременно 600 человек, чтобы не было там давки, стартуют с воды, недалеко, в нескольких метрах от замка Иф. С воды запускается старт от буйков и все плывут.

Будут ли какие-то ограниченные дорожки? Евгения Тюленева:

Будут какие-то стоять буйки, чтобы попасть на финишную линию, потому что до берега около трёх километров, а дальше порядка двух километров вдоль берега, видимо, к месту есть хороший выход на сушу.

«Стало обидно за стойкую ассоциацию лишнего веса и отсутствия физической формы» Как Вы тренировались? Что пришлось пройти, чтобы попасть в этот заплыв? Евгения Тюленева:

Это заплыв кролем, и я не умела практически, в принципе, плавать кролем, то есть, я могла плыть 5 метров, а потом начинала тонуть. Я всё надеялась, что я смогу проплыть брассом и до конца спорила с тренером. За полгода, чуть меньше, с середины января я начала заниматься.

Вот буквально неделю назад в среду удалось проплыть на Минском море 5 километров от пляжа №5 к санаторию «Юность», не переходя ни на что. Тут другие условия: нет морских волн, там были небольшие волны, но другие. Минусы на Минском море – это скутеры, моторные лодки, которые вызывают страх не меньше, чем акулы. Поэтому ты плывешь с буйком, выныриваешь и пытаешься чуть что им махать, чтобы тебя не сбили.

Вода будет холодной? Евгения Тюленева:

Вода будет холодной, заплыв в гидрокостюме.

Зачем Вы решились на этот заплыв? Евгения Тюленева:

Всегда у каждого поступка есть, наверное, много причин. Первая – это, наверное, мое желание постоянно для себя ставить какие-то цели и проверять себя на прочность. Был конкурс красоты, а второе – это я следила за реакцией после конкурса и реакция была такая, что девочка – молодец, красивая, она ни разу спортом не занималась, сидит, ест и ничего не делает. Мне стало, вообще, обидно за вот эту стойкую ассоциацию лишнего веса и отсутствия физической формы, как будто люди никогда спорта не видели, это абсолютно не так. И мне хотелось, наверное, себе доказать, что это не так, что я могу. Я выбирала тот вид спорта, который мне ближе.

Какие призы ждут победителей? Известно уже? Евгения Тюленева:

Победителя ждёт 3 тысячи евро, но они мне не светят, потому что плыть могут как профессионалы, так и непрофессионалы. И, конечно, за полгода у меня не было такой амбициозной цели: приплыть в первых рядах, не то, что первой. Моя цель – доплыть, уложиться в отведённое время, потому что там есть лимит.

Меня ждёт, в любом случае, какое-то изменение себя, потому что после каждого какого-то достижения, после каждого преодоления становишься другим человеком, и открываются какие-то другие возможности для самого себя. Это одиночный или командный заплыв? Евгения Тюленева:

Каждый сам за себя. Это одиночный заплыв. «Красота – это не вес, это что-то внутри» К конкурсу красоты Вам пришлось набрать 10 килограммов, чтобы достойно выглядеть среди пышек. Сейчас Вы вернули прежний вес для заплыва? Евгения Тюленева:

Мне захотелось, наоборот, в этом же весе. Конкурс этот был таким испытанием меня, почувствовать себя красивой женщиной, остаться в этом ощущении красивой женщиной в весе. Потому что красота – это не вес, не мерило, это что-то другое, это что-то внутри. И у меня это получилось, и я подумала, почему бы и не проплыть. В плавании лишний вес даже помогает, поэтому я решила это испытание пройти в таком же весе. Это стало мотивацией для других людей. Мне пишет много женщин, что я их мотивирую не стесняться веса и идти сейчас заниматься спортом, наслаждаться жизнью, ставить себе какие-то новые цели и их достигать.