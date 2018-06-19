Где в Беларуси обучают вертолётному спорту?

Новости Беларуси. Как научиться управлять авиатехникой, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

София Куршубазде, пилот вертолета, спортсменка Минского аэроклуба ДОСААФ, участница 16-ого чемпионата мира по вертолётному спорту:

Что касается спортивной авиации, которая в нашей стране развивается хорошо, на постсоветском пространстве наша страна – единственная, которая на бюджетной основе может давать шанс молодёжи приобщаться к авиации.

В частности, авиаклуб ДОСААФ развивает у нас вертолётный спорт.

Это минский и витебский аэроклубы, где готовят базу, где и подготовили нашу сборную команду на сегодня.

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